«Лихие», «Фишер» и «Мосгаз» остались позади: итоги 2025 года уже подводят — и зрители выбрали лучший сериал (идет уже 18 лет!)

19 ноября 2025 18:08
Кадр из сериала «Лихие», «Фишер», «Мосгаз»

Видимо, сейчас люди хотят стабильности.

ВЦИОМ вместе с премией «Народная марка» подвели итоги большого всероссийского исследования — зрители назвали, что именно было лучшим на экране в уходящем году. Без пресс-релизов, без критиков, без индустриального шума. Только народный выбор.

Когда сериал становится привычкой

И вот что удивительно: в лидеры выходит не новинка, не хайп и не премьера. Лучшим сериалом россияне называют «След» — проект, который существует столько лет, что кажется вечным телевизионным механиком. Он набрал больше всех содержательных голосов, оставив позади десятки громких релизов.

Почему? Потому что зрителю в этом году был нужен не эксперимент, а стабильность. Мир меняется быстрее, чем успеваешь переключить канал, и детектив возвращает ощущение порядка: преступление будет раскрыто, виновный найден, справедливость восстановлена.

Кадр из сериала "След"

Запрос на спокойный жанр

Рейтинги ВЦИОМ показывают: интерес смещается в сторону детектива и криминальной драмы. Люди устали от тяжёлых миров, метафор и постиронии. Они выбирают «След», «Тайны следствия», «Фишера», «Мосгаз» — привычные истории, где правила понятны, а ритм не давит.

Народ назвал лучшим сериал, который не обещает революцию. Он просто делает свою работу — и делает её так, что год завершился именно с ним на вершине.

Фото: Кадр из сериала «Лихие», «Фишер», «Мосгаз», «След»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
