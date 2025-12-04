Меню
Личный наставник Путина станет героем кино: что известно о драме «Мастер», где тренера президента России сыграет Даниил Воробьёв

4 декабря 2025 17:09
Даниил Воробев

Это спортивная драма о силе духа и выборе, а не политический фильм.

В России готовится к производству фильм «Мастер» — спортивная драма о тренере по дзюдо Анатолии Рахлине, который в юности занимался с Владимиром Путиным.

Создатели подчёркивают: это не политическое кино, а история человека, для которого спорт стал профессией и судьбой.

О чём расскажет «Мастер»

В центре сюжета — путь Анатолия Рахлина от работы в обычном зале до роли наставника, повлиявшего на десятки учеников. Картина сосредоточится на тренерской философии, дисциплине, умении формировать характер и на личной ответственности за тех, кого воспитываешь.

Акцент делается не на громких именах, а на самой профессии тренера и её внутренней кухне.

Кто сыграет главную роль

Образ Рахлина воплотит Даниил Воробьёв. По словам продюсеров, актёру предстоит сыграть героя в нескольких возрастных периодах, поэтому для съёмок будет использоваться сложный пластический грим.

Это позволит показать эволюцию персонажа на протяжении десятилетий.

Сценарий, продюсеры и прокат

Проект представила компания Оракул. Сценарий написал Андрей Житков, он уже был показан в администрации президента. За прокат отвечает Централ Партнершип, что говорит о ставке на широкий экран.

На что ориентируются авторы

По стилистике «Мастер» сравнивают с российскими спортивными драмами «Роднина» и «Тренер», а также с международным хитом «Дангал». Это кино про силу характера и долгую работу над собой — без идеологических акцентов.

Также прочитайте: «Невский» возвращается, и не он один: полный список новых сериалов с Антоном Васильевым на ближайший год

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Global Look Press
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
