Личный наставник Путина станет героем кино: что известно о драме «Мастер», где тренера президента России сыграет Даниил Воробьёв

В России готовится к производству фильм «Мастер» — спортивная драма о тренере по дзюдо Анатолии Рахлине, который в юности занимался с Владимиром Путиным.
Создатели подчёркивают: это не политическое кино, а история человека, для которого спорт стал профессией и судьбой.
О чём расскажет «Мастер»
В центре сюжета — путь Анатолия Рахлина от работы в обычном зале до роли наставника, повлиявшего на десятки учеников. Картина сосредоточится на тренерской философии, дисциплине, умении формировать характер и на личной ответственности за тех, кого воспитываешь.
Акцент делается не на громких именах, а на самой профессии тренера и её внутренней кухне.
Кто сыграет главную роль
Образ Рахлина воплотит Даниил Воробьёв. По словам продюсеров, актёру предстоит сыграть героя в нескольких возрастных периодах, поэтому для съёмок будет использоваться сложный пластический грим.
Это позволит показать эволюцию персонажа на протяжении десятилетий.
Сценарий, продюсеры и прокат
Проект представила компания Оракул. Сценарий написал Андрей Житков, он уже был показан в администрации президента. За прокат отвечает Централ Партнершип, что говорит о ставке на широкий экран.
На что ориентируются авторы
По стилистике «Мастер» сравнивают с российскими спортивными драмами «Роднина» и «Тренер», а также с международным хитом «Дангал». Это кино про силу характера и долгую работу над собой — без идеологических акцентов.
