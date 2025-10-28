Меню
Киноафиша Статьи Личная рекомендация Стивена Кинга: 5 фильмов и сериалов для Хэллоуина — все по книгам автора

28 октября 2025 21:31
Стивен Кинг, кадры из сериалов «1922», «История Лизи»

Писатель сделал нескромный выбор.

Стивен Кинг — не только король ужасов, но и самый преданный фанат жанра. Пока все боятся его книг, он с упоением смотрит страшилки и точно знает, что включить на Хэллоуин для идеальной атмосферы.

Надо сказать, что в скромности Кингу точно не отказать. Ведь в список рекомендаций, которым он недавно поделился, попали только проекты по его произведениям.

«Институт»

12-летний Люк Эллис просыпается в таинственном месте, которое называют «Институтом». Его похитили и поместили в закрытое учреждение, где содержатся одарённые дети. У каждого из них есть особые способности, над усилением которых жестоко экспериментируют.

Люк решает во что бы то ни стало выбраться отсюда. Но побег оказывается невероятно сложной задачей — за каждым шагом детей пристально следят вооружённые охранники, а здание напоминает лабиринт с множеством ловушек.

Кадр из сериала «Институт»

«1922»

Фермер Уилфред Джеймс совершает ужасное преступление — он убивает собственную жену, привлекая к этому юного сына. Тело женщины они сбрасывают в старую шахту, где его быстро обнаруживают голодные крысы.

Но с этого момента кошмар только начинается. Стаи грызунов начинают преследовать Уилфреда, становясь живым воплощением его вины. Постепенно крысы разрушают его хозяйство, отношения с сыном и рассудок, превращая жизнь в бесконечный ад.

Кадр из фильма «1922»

«Игра Джералда»

Джесси и Джералд приезжает в уединённый дом, чтобы оживить отношения с помощью ролевых игр. В пылу страсти Джералд пристёгивает жену наручниками к кровати, но ссора прерывает их планы — а мужчина внезапно умирает от сердечного приступа.

Джесси остаётся одна, прикованная к кровати в пустом доме. Вскоре одиночество сменяется ужасом: её страхи и травмы прошлого начинают оживать.

Кадр из фильма «Игра Джералда»

«История Лизи»

Спустя два года после смерти мужа, знаменитого писателя Скотта Лэндона, Лизи всё ещё не может оправиться от потери. Но со временем в её памяти начинают всплывать странные подробности их брака — те самые, что она годами старательно забывала.

Пока прошлое обретает пугающие очертания, в настоящем появляется новая угроза: одержимый фанат покойного писателя, который уверен, что Лизи скрывает неизданные рукописи. Теперь ей приходится противостоять реальной опасности.

Кадр из сериала «История Лиззи»

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» переносит зрителей в 1960-е годы, чтобы раскрыть истоки легендарного Пеннивайза. Действие разворачивается в том самом проклятом городке Дерри, где только начинают происходить первые таинственные исчезновения. Это история о том, как зло впервые проявило себя за десятилетия до появления Клуба неудачников.

Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Ранее портал «Киноафиша» писал о подробностях нового сериала.

Фото: Кадры из сериалов «Институт», «Оно: Добро пожаловать в Дерри», «История Лизи», фильмов «Игра Джералда» (2018), «1922» (2017), Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
