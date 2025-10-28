Личная рекомендация Стивена Кинга: 5 фильмов и сериалов для Хэллоуина — все по книгам автора

Стивен Кинг — не только король ужасов, но и самый преданный фанат жанра. Пока все боятся его книг, он с упоением смотрит страшилки и точно знает, что включить на Хэллоуин для идеальной атмосферы.

Надо сказать, что в скромности Кингу точно не отказать. Ведь в список рекомендаций, которым он недавно поделился, попали только проекты по его произведениям.

«Институт»

12-летний Люк Эллис просыпается в таинственном месте, которое называют «Институтом». Его похитили и поместили в закрытое учреждение, где содержатся одарённые дети. У каждого из них есть особые способности, над усилением которых жестоко экспериментируют.

Люк решает во что бы то ни стало выбраться отсюда. Но побег оказывается невероятно сложной задачей — за каждым шагом детей пристально следят вооружённые охранники, а здание напоминает лабиринт с множеством ловушек.

«1922»

Фермер Уилфред Джеймс совершает ужасное преступление — он убивает собственную жену, привлекая к этому юного сына. Тело женщины они сбрасывают в старую шахту, где его быстро обнаруживают голодные крысы.

Но с этого момента кошмар только начинается. Стаи грызунов начинают преследовать Уилфреда, становясь живым воплощением его вины. Постепенно крысы разрушают его хозяйство, отношения с сыном и рассудок, превращая жизнь в бесконечный ад.

«Игра Джералда»

Джесси и Джералд приезжает в уединённый дом, чтобы оживить отношения с помощью ролевых игр. В пылу страсти Джералд пристёгивает жену наручниками к кровати, но ссора прерывает их планы — а мужчина внезапно умирает от сердечного приступа.

Джесси остаётся одна, прикованная к кровати в пустом доме. Вскоре одиночество сменяется ужасом: её страхи и травмы прошлого начинают оживать.

«История Лизи»

Спустя два года после смерти мужа, знаменитого писателя Скотта Лэндона, Лизи всё ещё не может оправиться от потери. Но со временем в её памяти начинают всплывать странные подробности их брака — те самые, что она годами старательно забывала.

Пока прошлое обретает пугающие очертания, в настоящем появляется новая угроза: одержимый фанат покойного писателя, который уверен, что Лизи скрывает неизданные рукописи. Теперь ей приходится противостоять реальной опасности.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» переносит зрителей в 1960-е годы, чтобы раскрыть истоки легендарного Пеннивайза. Действие разворачивается в том самом проклятом городке Дерри, где только начинают происходить первые таинственные исчезновения. Это история о том, как зло впервые проявило себя за десятилетия до появления Клуба неудачников.

Ранее портал «Киноафиша» писал о подробностях нового сериала.