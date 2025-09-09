«Лежать на диване — не мое»: как сегодня живет Юрий Кузнецов, сыгравший Гофмана в фильме «Брат»

Ему уже 79 лет, но на пенсию актер явно не собирается.

После выхода культового фильма Алексея Балабанова «Брат» зрители надолго запомнили каждого персонажа, даже тех, кто появился лишь на несколько минут. Одним из таких героев стал бомж немец Гофман, сыгранный Юрием Кузнецовым.

Роль была небольшая, но настолько органичная, что многие зрители до сих пор помнят Кузнецова именно по ней.

К тому моменту артист уже был опытным актёром с богатой фильмографией. Он родился в Абакане в 1946 году, работал в театрах регионального уровня и переехал в Ленинград в середине 1980-х. К моменту съёмок «Брата» на его счету было больше пятидесяти ролей, включая эпизоды в «Собачьем сердце», «Моём друге Иване Лапшине» и «Гении». Однако по-настоящему популярным Кузнецов стал именно после роли Гофмана.

В «Брате» герой Кузнецова жил на кладбище и носил необычное для России имя из-за немецких корней. Артист настолько убедительно сыграл, что настоящие бродяги принимали его за своего.

Но настоящая волна узнаваемости пришла позже — после выхода сериала «Улицы разбитых фонарей», где он сыграл подполковника милиции Петренко по прозвищу Мухомор. Этот образ мгновенно полюбился зрителям, и Кузнецов признавался, что чаще слышит от людей на улице «Мухомор!», чем своё имя.

После «Брата» карьера актёра развивалась стремительно. Он снимался в «Бомбе», «Шизофрении», «Русском кресте», «Ёлках 10», «Мир! Дружба! Жвачка» и других проектах. В его фильмографии сегодня больше 150 ролей. В 2006 году Юрий получил звание заслуженного артиста России, а позже — несколько престижных наград, включая премию «Ника».

Сейчас Юрию Кузнецову 79 лет, но уходить на пенсию он не собирается. «Лежать на диване — не моё», — признаётся актёр. Он по-прежнему востребован и снимается в новых проектах, оставаясь верным профессии, которая сделала его культовой фигурой российского кино.

