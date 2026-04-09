Лежал в закромах PREMIER два года: этот сериал в лучших стилях аргентинских триллеров — покажут на Первом только сейчас

На Первом канале с 13 по 16 апреля в 22:00 пройдет телевизионная премьера криминальной мелодрамы PREMIER «Эль Русо». Об этом сообщила пресс‑служба телеканала. Изначально ее показывали на платформе в 2024 году, но многие ее могли пропустить.

Сериал сняли кинокомпании «Новые люди» и Tieless Media при поддержке Института развития интернета. Подробности отмечены на Кино‑Театр.РУ.

Режиссер проекта — Сергей Мокрицкий. Оператор — Юрий Никогосов, художник — Любовь Иванова, продюсер — Наталья Мокрицкая. Съемки проходили в Аргентине. Съемочная группа была русско‑аргентинской.

В главных ролях — Светлана Иванова и Семён Серзин. В картине также сыграли Борис Каморзин, Максим Севриновский, Никита Тезин, Марина Ворожищева, Нил Бугаев, Владимир Антоник, Павел Акимкин, Марина Лебедева, Мариана Ангилери, Мартин Салазар, Дамиан Кандучи и Дамиан Саломон.

По словам режиссера, проект для него особенный. Для многих участников многое было впервые: интернациональная команда и съемки вдалеке от дома. Мокрицкий назвал фильм искренней и доброй историей. Он подчеркнул, что картина о важных вещах: о любви, настоящей мужской дружбе, верности, стойкости и нравственном преодолении.

Сюжет строится вокруг русской девушки из общины старообрядцев. Она живет в лесах недалеко от Буэнос‑Айреса. Однажды вместе с сыном она едет в город. Там сын становится единственным свидетелем убийства, связанного с аргентинским наркокартелем. Героям придется помочь в расследовании и поддержать русского эмигранта‑полицейского Павла, которого сыграл Семён Серзин.

Светлана Иванова и Семён Серзин провели в Аргентине около трех месяцев. Иванова рассказала, что сразу пошла на кастинг после прочтения сценария. Для работы над ролью она привлекла консультанта‑лингвиста по старообрядческой лексике. Актриса отметила, что фильм о пути души и о том, что любовь выдерживает многое.

В Аргентине уже больше ста лет живут русскоязычные старообрядцы. Сегодня их там свыше ста тысяч. Мокрицкий давно интересовался темой старообрядчества. Идею для сериала во многом дали программа о староверах в Латинской Америке и фильм Питера Уэйра «Свидетель» с Харрисоном Фордом. Режиссер сочетал закрытый мир общины с детективной сюжетной линией.

На площадке работали историки и лингвисты. Они консультировали съемочную группу и помогали воссоздать быт русских эмигрантов, которые когда‑то приехали в Аргентину через Китай.