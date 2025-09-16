Меню
Лев из «Невероятных приключений итальянцев в России» стал звездой экрана — и причиной страшной семейной трагедии

16 сентября 2025 18:08
Кадры из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973), кадры из фильма «У меня есть лев» (1975)

Финал его истории оказался ужаснее любого сценария.

История льва Кинга, снимавшегося в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России», начиналась как сказка, а закончилась как кошмар.

В конце 1960-х архитектор Лев Берберов и его жена Нина узнали о слабом львенке, которого в зоопарке готовились усыпить. Супруги уговорили отдать им малыша. Выхоженный на соске, он стал членом семьи: играл с детьми, встречал гостей, казался ручным.

Популярность пришла, когда Кинг появился в комедии с Андреем Мироновым. Но работа на площадке оказалась мучительной: лев не слушался, актёры его боялись, и лишь Миронов находил к нему подход. Вскоре произошла трагедия — животное вырвалось из спортзала, повалило случайного студента и было расстреляно милицией, хотя никого не ранило.

Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973)

Берберовым подарили второго льва, Кинга II. Этот хищник был другим: упрямым, агрессивным, стремился стать главным. В 1975 году он снялся в фильме «У меня есть лев», но даже на съёмках представлял угрозу, калечил членов группы.

После смерти главы семьи зверь окончательно перестал подчиняться. В один из дней, сорвавшись с антресолей, он в панике набросился на Нину Берберову, а затем — на её сына Рому. Подоспевшая милиция застрелила хищника, но мальчика спасти не удалось.

Нина позже вышла замуж снова и больше никогда не заводила диких животных. Она говорила, что не винит льва, но простить себе случившееся так и не смогла.

Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
