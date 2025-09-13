Меню
Киноафиша Статьи Лев и солнце на теле наложницы: почему татуировка Фирузе-хатун стала главным позором «Великолепного века»

Лев и солнце на теле наложницы: почему татуировка Фирузе-хатун стала главным позором «Великолепного века»

13 сентября 2025 12:48
Кадр из сериала «Великолепный век»

Фанаты до сих пор спорят об этом на форумах.

Фанаты «Великолепного века» наверняка помнят историю с Фирузе-хатун и её загадочной татуировкой. В сериале именно она становится «ключом» к её тайне и символом связи с Персией. Но если копнуть глубже, складывается впечатление, что сценаристы сами не знали, как этот элемент использовать, и в итоге татуировка превратилась в откровенный киноляп.

Лев, солнце и звезда

На теле Фирузе была изображена композиция: лев, солнце и восьмиконечная звезда. Для зрителя это выглядело как красивый восточный символ, но на деле — прямой отсыл к Сефевидам, вечным врагам Османской империи.

Солнце и лев украшали персидские знамена, а восьмиконечная звезда символизировала тюркские народы. Сулейман, воспитанный на войне и в традициях классического образования, не мог этого не знать. Но в сериале он проходит мимо этого факта так, будто ничего не заметил.

Проблема достоверности

Татуировка показана слишком открыто: её случайно видят девушки в бане, но молчат; евнухи и врачи, которые обязаны были осмотреть наложницу, почему-то «пропускают» такой знак; даже султан не обращает внимания.

Для драмы это красиво, для истории — полная нелепость, считает автор Дзен-канала «Азербайджан — страна огней». Особенно учитывая, что после Чалдырана османы прекрасно знали все персидские символы и вряд ли поверили бы в «невинность» такой метки.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Можно ли оправдать?

Некоторые зрители предполагают: татуировка служила для Фирузе как «страховка». Если её разоблачат, она могла заявить, что принадлежит к шахскому роду и требовать особого отношения. Но выглядит это, скорее, как удобный сценарный ход. В реальности же шпионку с подобной «меткой врага» ждал бы конец, а не спасение.

Итог

Да, у тюркских племён действительно существовал обычай татуировок до ислама, а у шиитов отношение к ним было мягче. Но в контексте гарема султана это выглядит неправдоподобно. Поэтому татуировка Фирузе — не «великая тайна», а красивая, но нелогичная деталь, которая больше запутала сюжет, чем добавила ему достоверности.

И именно за такие «мелочи» фанаты до сих пор спорят: это художественный приём или самый настоящий промах сценаристов?

Хотите узнать больше о секретах «Великолепного века»? Читайте также нашу статью: «Великолепный век» против истории: Хатидже никогда не любила Ибрагима и другие нелепые ошибки».

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
