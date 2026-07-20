Letterboxd выбрал 3 лучших научно-фантастических фильма в истории: удивительно, но в списке есть шедевр Тарковского

Научная фантастика давно перестала быть жанром только про космос и технологии. Сегодня это истории, которые заставляют задуматься о человеке, будущем и нашем месте в мире. Именно поэтому мы решили посмотреть, какие фильмы пользователи Letterboxd считают лучшими.

Вместо очевидного списка мы выбрали три картины, которые оказались выше даже легендарного «Интерстеллара».

Сталкер

Пятое место в общем рейтинге занял фильм Андрея Тарковского, но среди игровых научно-фантастических картин он остается одним из главных ориентиров жанра.

«Сталкер» рассказывает о загадочной Зоне, где, по легенде, существует Комната, исполняющая самые сокровенные желания. Однако главное здесь вовсе не сюжет, а атмосфера и философские вопросы, которые режиссер задает зрителю.

Этот фильм нельзя назвать динамичным, зато после просмотра о нем хочется размышлять еще очень долго.

Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар

Для многих поклонников саги именно пятый эпизод остается лучшей частью франшизы. И пользователи Letterboxd с этим согласны.

В фильме есть все, за что любят «Звездные войны»: масштабные сражения, приключения, драматические повороты и один из самых известных сюжетных твистов в истории кино. Даже спустя десятилетия картина не потеряла своего обаяния и продолжает считаться образцовым продолжением.

Конец Евангелиона

Первое место в рейтинге неожиданно занял анимационный фильм «Конец Евангелиона». Для зрителей, незнакомых с японским аниме, такой выбор может показаться странным, но поклонники жанра давно считают его настоящим шедевром.

Это не просто фантастика о гигантских роботах. Фильм исследует темы одиночества, страха, депрессии и поиска себя, превращая историю в сложное психологическое высказывание. Именно поэтому многие называют его одной из самых необычных научно-фантастических картин в истории.

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