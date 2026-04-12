Топ-10 самых ожидаемых фильмов 2026 года почти полностью состоит из сиквелов — зрители сделали свой выбор

«История игрушек 5» неожиданно возглавила список самых ожидаемых фильмов лета 2026 года. Рейтинг составила компания Fandango на основе опроса 7 тысяч зрителей.

Выбор оказался показательным. В топе почти нет оригинальных историй, зато много продолжений и знакомых франшиз.

Топ-10 по версии Fandango

Место Фильм 1 «История игрушек 5» 2 «Человек-паук: Совершенно новый день» 3 «Дьявол носит Prada 2» 4 «Одиссея» 5 «Очень страшное кино 6» 6 «Моана» 7 «Миньоны и монстры» 8 «Мортал Комбат 2» 9 «Супергёрл» 10 «Астрал 6»

Первое место занял новый фильм франшизы «История игрушек», которая остаётся одной из самых устойчивых анимационных серий уже более 25 лет. На втором месте — «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом, продолжение одной из самых прибыльных супергеройских линий последних лет.

Почему зрители снова выбирают продолжения

Список показывает чёткую тенденцию. Из 10 фильмов минимум 8 являются продолжениями или частью уже известных вселенных. Это касается не только блокбастеров, но и комедий вроде «Очень страшного кино 6» и драматических историй, как «Дьявол носит Prada 2».

Зрительское ожидание в 2026 году строится вокруг узнаваемости. Франшизы дают ощущение предсказуемого качества и понятного формата. Даже новые проекты вроде «Одиссеи» попадают в этот список скорее за счёт известного материала, чем оригинальности.

Рейтинг Fandango отражает не только интерес к конкретным фильмам, но и общее состояние индустрии. Лето 2026 года выглядит как сезон продолжений, где главная ставка делается на уже проверенные истории и героев.