Топ-10 самых ожидаемых фильмов 2026 года почти полностью состоит из сиквелов — зрители сделали свой выбор

«История игрушек 5» неожиданно возглавила список самых ожидаемых фильмов лета 2026 года. Рейтинг составила компания Fandango на основе опроса 7 тысяч зрителей.
Выбор оказался показательным. В топе почти нет оригинальных историй, зато много продолжений и знакомых франшиз.
Топ-10 по версии Fandango
Место
Фильм
1
«История игрушек 5»
2
«Человек-паук: Совершенно новый день»
3
«Дьявол носит Prada 2»
4
«Одиссея»
5
«Очень страшное кино 6»
6
«Моана»
7
«Миньоны и монстры»
8
«Мортал Комбат 2»
9
«Супергёрл»
10
«Астрал 6»
Первое место занял новый фильм франшизы «История игрушек», которая остаётся одной из самых устойчивых анимационных серий уже более 25 лет. На втором месте — «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом, продолжение одной из самых прибыльных супергеройских линий последних лет.
Почему зрители снова выбирают продолжения
Список показывает чёткую тенденцию. Из 10 фильмов минимум 8 являются продолжениями или частью уже известных вселенных. Это касается не только блокбастеров, но и комедий вроде «Очень страшного кино 6» и драматических историй, как «Дьявол носит Prada 2».
Зрительское ожидание в 2026 году строится вокруг узнаваемости. Франшизы дают ощущение предсказуемого качества и понятного формата. Даже новые проекты вроде «Одиссеи» попадают в этот список скорее за счёт известного материала, чем оригинальности.
Рейтинг Fandango отражает не только интерес к конкретным фильмам, но и общее состояние индустрии. Лето 2026 года выглядит как сезон продолжений, где главная ставка делается на уже проверенные истории и героев.