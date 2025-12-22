«Лешие» в лесу и серийный поджигатель в городе: у НТВ на подходе сразу 2 сериала про экстренные службы

В сетке телеканала НТВ на 2026 год вырисовывается новый акцент. Наряду с продолжениями криминальных франшиз канал последовательно развивает сериалы об экстренных службах.

«Пять минут тишины. Леса и реки»

Шестой сезон сериала «Пять минут тишины» возвращает зрителя к спасательной команде, для которой сложные операции давно стали частью повседневности.

По сюжету герои переезжают из теплого Сочи в холодный Светлогорск — туда, где начиналась их история.

Одной из ключевых линий сезона становится история детдомовского мальчика Димки, спасенного из пожара. Он утверждает, что видел в лесу «леших», убивших его отца.

Полиция считает, что мужчина погиб случайно, но спасатели берутся проверить, что на самом деле произошло. Формально это спасательная операция, но по сути — поиск правды в условиях, где легко ошибиться.

«Огонь»

Сериал «Огонь» переносит действие в московскую пожарную часть. После тяжелого ранения командира отряда Егора Ерёменко внутрь коллектива под видом стажера внедряют лейтенанта Виктора Журавлёва. Его задача — понять, что произошло на самом деле.

Ситуация осложняется внутренними конфликтами в части и появлением серийного поджигателя.

История постепенно выходит за рамки одного инцидента и превращается в расследование, где пожарные вынуждены работать под давлением не только внешней угрозы, но и недоверия внутри команды.

