После «Как приручить лису» и «Аутсорс» новый тяжелый сериал от Okko: проект с Серебряковым напоминает «Одни из нас» — уровень тревожности не меньше

5 декабря 2025 13:17
«Вегетация»

Главная ставка проекта — не спецэффекты, а ощущение реальной угрозы, где природа становится врагом.

Съемки сериала «Вегетация» по мотивам одноименного романа Алексея Иванова завершены. Восьмисерийный проект производства компании «Среда» выйдет эксклюзивно в Okko.

Режиссером стал Максим Свешников, главную роль исполнил Алексей Серебряков.

Создатели сразу обозначили свой амбициозный план — показать постапокалипсис не абстрактный, а предельно осязаемый.

Мир будущего

Действие разворачивается в России недалекого будущего. На Урале появился селератный лес с ускоренным ростом — он стал основой для производства топлива «бризол».

Вокруг нового ресурса возникает целая индустрия. Легальная заготовка соседствует с браконьерством, а по лесам бродят обезумевшие машины-чумоходы, охраняющие территорию.

Типалов, бродяги и охота за вожаками

Герой Серебрякова — бригадир Типалов, один из самых опытных охотников за древесиной. Его задача — искать вожаков, особые деревья, за которые на черном рынке платят огромные деньги. Помогает ему в этом «бродяга» — человек с особенным чутьем.

Когда его проводник исчезает, Типалов решает идти в лес без него. К бригадиру примыкают племянница Маринка и влюбленный в нее Серега, а позже появляется брат-близнец, способный чувствовать вожаков. Именно здесь личные конфликты переплетаются с опасностью мира.

Почему сериал снимали на пленку

Максим Свешников объясняет решение так:

«Мы сделали это для того, чтобы полностью погрузить зрителя в этот постапокалиптический, футуристический мир и как можно сильнее приблизить его к реальности».

Настоящая лесозаготовительная техника, минимум дублей и живая фактура кадра стали частью художественного метода.

«Вегетация»

Что говорят актеры о своих героях

Алексей Серебряков подчеркивает сложность жанра и степень ответственности:

«При работе с плёнкой у артиста нет возможности сниматься по 10 дублей – мы заходили в кадр и старались сделать все с первого-второго раза».

Денис Косиков обращает внимание на конфликт близнецов: «У этих двух людей, невероятно похожих друг на друга – разный взгляд на мир, разные реакции на конфликты».

С чем можно сравнить «Вегетацию»

По интонации сериал ближе не к западной катастрофической фантастике, а к сюжетам о выживании внутри сломанной системы.

Его можно условно сопоставить с «Одними из нас» по уровню тревожности среды и с «Чернобылем» по ощущению скрытой, неочевидной угрозы. Но «Вегетация» принципиально строится вокруг российской географии, промышленного пейзажа и локального конфликта человека с природой.

Также прочитайте: «Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар»

Фото: Кадр из сериала «Вегетация»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
