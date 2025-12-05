После «Как приручить лису» и «Аутсорс» новый тяжелый сериал от Okko: проект с Серебряковым напоминает «Одни из нас» — уровень тревожности не меньше

Съемки сериала «Вегетация» по мотивам одноименного романа Алексея Иванова завершены. Восьмисерийный проект производства компании «Среда» выйдет эксклюзивно в Okko.
Режиссером стал Максим Свешников, главную роль исполнил Алексей Серебряков.
Создатели сразу обозначили свой амбициозный план — показать постапокалипсис не абстрактный, а предельно осязаемый.
Мир будущего
Действие разворачивается в России недалекого будущего. На Урале появился селератный лес с ускоренным ростом — он стал основой для производства топлива «бризол».
Вокруг нового ресурса возникает целая индустрия. Легальная заготовка соседствует с браконьерством, а по лесам бродят обезумевшие машины-чумоходы, охраняющие территорию.
Типалов, бродяги и охота за вожаками
Герой Серебрякова — бригадир Типалов, один из самых опытных охотников за древесиной. Его задача — искать вожаков, особые деревья, за которые на черном рынке платят огромные деньги. Помогает ему в этом «бродяга» — человек с особенным чутьем.
Когда его проводник исчезает, Типалов решает идти в лес без него. К бригадиру примыкают племянница Маринка и влюбленный в нее Серега, а позже появляется брат-близнец, способный чувствовать вожаков. Именно здесь личные конфликты переплетаются с опасностью мира.
Почему сериал снимали на пленку
Максим Свешников объясняет решение так:
«Мы сделали это для того, чтобы полностью погрузить зрителя в этот постапокалиптический, футуристический мир и как можно сильнее приблизить его к реальности».
Настоящая лесозаготовительная техника, минимум дублей и живая фактура кадра стали частью художественного метода.
Что говорят актеры о своих героях
Алексей Серебряков подчеркивает сложность жанра и степень ответственности:
«При работе с плёнкой у артиста нет возможности сниматься по 10 дублей – мы заходили в кадр и старались сделать все с первого-второго раза».
Денис Косиков обращает внимание на конфликт близнецов: «У этих двух людей, невероятно похожих друг на друга – разный взгляд на мир, разные реакции на конфликты».
С чем можно сравнить «Вегетацию»
По интонации сериал ближе не к западной катастрофической фантастике, а к сюжетам о выживании внутри сломанной системы.
Его можно условно сопоставить с «Одними из нас» по уровню тревожности среды и с «Чернобылем» по ощущению скрытой, неочевидной угрозы. Но «Вегетация» принципиально строится вокруг российской географии, промышленного пейзажа и локального конфликта человека с природой.
Также прочитайте: «Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар»