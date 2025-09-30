«Лермонтов», «Сводишь с ума» и другие — 6 громких российских премьер октября, которые обсуждают до выхода: тут и Васильев, и Петров, и Бурунов

Октябрь обещает быть щедрым на российские фильмы, которые хочется обсуждать. Здесь есть фантастика о роботе, внезапно обретшем душу, и драма о Лермонтове, снятая с дерзким прицелом на современность.
Александр Петров примеряет роль героя русской сказки, Анна Пересильд ведёт Алису в новую Страну Чудес, а Данила Козловский оказывается хозяином мистического бара.
Разные жанры, разные интонации, но у всех этих проектов одна общая черта — они уже приковали к себе внимание задолго до премьеры.
«(Не)искусственный интеллект»
Алексей Чадов снял фантастику о студенте Жене (Леон Кемстач), который случайно становится «пилотом» экспериментального робота Апостола.
Машина сбегает из лаборатории и впервые сталкивается с настоящей жизнью. Авторы обещают не только экшен, но и историю о дружбе и взрослении.
В фильме также снялись: Игорь Хрипунов, Александр Самойленко и Игорь Жижикин.
«Сводишь с ума»
Режиссёр Ольга Аксёнова переносит зрителей в Петербург, где обычная квартира оборачивается порталом в параллельный мир.
Алиса (Мила Ершова) заглядывает в зеркало и видит там Ивана (Юрий Насонов), чья жизнь кардинально отличается от её.
Между ними возникает чувство, которое сложно удержать в границах реальности. В фильме также снялся Антон Васильев.
«Лермонтов»
Бакур Бакурадзе предлагает смелый взгляд на поэта как на современного бунтаря. Главную роль исполнил дебютант Илья Озолин, а его соперника Мартынова — Евгений Романцов.
Через флешбеки и фантазии зрителям показывают юность Лермонтова, роман с Екатериной Сушковой и воображаемые встречи с Пушкиным.
Продюсер Сергей Сельянов подчёркивает: это не академическая реконструкция, а эмоциональная драма о человеке, которому тесно в своей эпохе.
«Горыныч»
Семейное фэнтези с Александром Петровым обещает зрелищное приключение с музыкальными номерами.
Герой актёра спасает дракончика и оказывается в центре цепи испытаний: от лечения хандры князя до битвы с богатырём.
В фильме также играют Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова и Александр Робак.
«Алиса в Стране Чудес»
Анна Пересильд здесь не просто играет девочку, потерявшуюся в сказке, — она становится проводником в мир, где привычная логика рушится на глазах.
В этой версии Алиса попадает в пространство, где солнце стоит на месте, а люди делятся на «антиподов» и «антипятов».
История вдохновлена поэзией Высоцкого, что добавляет фильму неожиданный ритм и интонацию.
Вместе с Пересильд в картине снялись Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачёва и Сергей Бурунов.
Авторы обещают визуально смелое кино, где классическая сказка звучит как вызов — и детям, и взрослым.
«Бар „Один звонок“»
Мистический сериал с Данилой Козловским уже успели сравнить с «Твин Пиксом». Бар его героя появляется в разных точках города и открывает посетителям возможность поговорить с мёртвыми.
Атмосфера, операторская работа и харизма Козловского делают проект одной из самых обсуждаемых новинок месяца. В сериале также участвует Кай Гетц.
|
Название
|
Жанр
|
Главные актёры
|
Режиссёр
|
(Не)искусственный интеллект
|
фантастика, драма
|
Леон Кемстач, Игорь Хрипунов
|
Алексей Чадов
|
Сводишь с ума
|
романтика, драма
|
Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев
|
Ольга Аксёнова
|
Лермонтов
|
историческая драма
|
Илья Озолин, Евгений Романцов
|
Бакур Бакурадзе
|
Горыныч
|
фэнтези
|
Александр Петров, Сергей Маковецкий
|
Сергей Сельянов (прод.)
|
Алиса в Стране Чудес
|
фэнтези
|
Анна Пересильд, Милош Бикович, Сергей Бурунов
|
—
|
Бар «Один звонок»
|
мистика, сериал
|
Данила Козловский, Кай Гетц
|
—
