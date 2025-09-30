«Лермонтов», «Сводишь с ума» и другие — 6 громких российских премьер октября, которые обсуждают до выхода: тут и Васильев, и Петров, и Бурунов

От фантастики про робота и семейного фэнтези до нового взгляда на великого русского поэта и историю.

Октябрь обещает быть щедрым на российские фильмы, которые хочется обсуждать. Здесь есть фантастика о роботе, внезапно обретшем душу, и драма о Лермонтове, снятая с дерзким прицелом на современность.

Александр Петров примеряет роль героя русской сказки, Анна Пересильд ведёт Алису в новую Страну Чудес, а Данила Козловский оказывается хозяином мистического бара.

Разные жанры, разные интонации, но у всех этих проектов одна общая черта — они уже приковали к себе внимание задолго до премьеры.

«(Не)искусственный интеллект»

Алексей Чадов снял фантастику о студенте Жене (Леон Кемстач), который случайно становится «пилотом» экспериментального робота Апостола.

Машина сбегает из лаборатории и впервые сталкивается с настоящей жизнью. Авторы обещают не только экшен, но и историю о дружбе и взрослении.

В фильме также снялись: Игорь Хрипунов, Александр Самойленко и Игорь Жижикин.

«Сводишь с ума»

Режиссёр Ольга Аксёнова переносит зрителей в Петербург, где обычная квартира оборачивается порталом в параллельный мир.

Алиса (Мила Ершова) заглядывает в зеркало и видит там Ивана (Юрий Насонов), чья жизнь кардинально отличается от её.

Между ними возникает чувство, которое сложно удержать в границах реальности. В фильме также снялся Антон Васильев.

«Лермонтов»

Бакур Бакурадзе предлагает смелый взгляд на поэта как на современного бунтаря. Главную роль исполнил дебютант Илья Озолин, а его соперника Мартынова — Евгений Романцов.

Через флешбеки и фантазии зрителям показывают юность Лермонтова, роман с Екатериной Сушковой и воображаемые встречи с Пушкиным.

Продюсер Сергей Сельянов подчёркивает: это не академическая реконструкция, а эмоциональная драма о человеке, которому тесно в своей эпохе.

«Горыныч»

Семейное фэнтези с Александром Петровым обещает зрелищное приключение с музыкальными номерами.

Герой актёра спасает дракончика и оказывается в центре цепи испытаний: от лечения хандры князя до битвы с богатырём.

В фильме также играют Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова и Александр Робак.

«Алиса в Стране Чудес»

Анна Пересильд здесь не просто играет девочку, потерявшуюся в сказке, — она становится проводником в мир, где привычная логика рушится на глазах.

В этой версии Алиса попадает в пространство, где солнце стоит на месте, а люди делятся на «антиподов» и «антипятов».

История вдохновлена поэзией Высоцкого, что добавляет фильму неожиданный ритм и интонацию.

Вместе с Пересильд в картине снялись Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачёва и Сергей Бурунов.

Авторы обещают визуально смелое кино, где классическая сказка звучит как вызов — и детям, и взрослым.

«Бар „Один звонок“»

Мистический сериал с Данилой Козловским уже успели сравнить с «Твин Пиксом». Бар его героя появляется в разных точках города и открывает посетителям возможность поговорить с мёртвыми.

Атмосфера, операторская работа и харизма Козловского делают проект одной из самых обсуждаемых новинок месяца. В сериале также участвует Кай Гетц.

Название Жанр Главные актёры Режиссёр (Не)искусственный интеллект фантастика, драма Леон Кемстач, Игорь Хрипунов Алексей Чадов Сводишь с ума романтика, драма Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев Ольга Аксёнова Лермонтов историческая драма Илья Озолин, Евгений Романцов Бакур Бакурадзе Горыныч фэнтези Александр Петров, Сергей Маковецкий Сергей Сельянов (прод.) Алиса в Стране Чудес фэнтези Анна Пересильд, Милош Бикович, Сергей Бурунов — Бар «Один звонок» мистика, сериал Данила Козловский, Кай Гетц —

Также прочитайте: Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой