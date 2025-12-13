«Лермонтов» был, «Пушкин» с Борисовым тоже был: теперь взялись за Дубровского — и делают из него русского Зорро (съемки уже стартовали)

В российском кино снова берутся за классику — но на этот раз без привычной пыли и нравоучений. В работу запущен проект, который обещает превратить знакомого со школы героя в фигуру большого приключения.

Маски, чужие имена, старая вражда и новая игра по другим правилам — всё это уже заложено в основу сериала, съёмки которого стартовали на этой неделе. Речь о киноленте «Дубровский. Русский Зорро».

Что известно о сюжете

История разворачивается после событий пушкинского романа, но повторять его авторы не собираются. Главный герой возвращается в родные места инкогнито и обнаруживает, что прошлое никуда не исчезло.

Его имя живёт собственной жизнью, справедливость по-прежнему в дефиците, а старые конфликты лишь ждут повода вспыхнуть снова. Именно здесь начинается новый виток истории, где личная месть перерастает в борьбу за влияние и выбор стороны.

Команда и актёрский состав

Проект снимается для телеканала ТВ-3 и онлайн-кинотеатра Premier. Режиссёром выступает Кирилл Кузин, ранее работавший с жанровыми сериалами. Главную роль исполняет Олег Гаас. В актёрский состав также вошли Марина Ворожищева, Сергей Городничий, Александр Семчев, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Антон Богданов, Маргарита Аброськина и другие.

Почему это может сработать

Создатели сознательно уходят от каноничной экранизации. «Дубровский. Русский Зорро» делает ставку на динамику, образ героя вне закона и понятную современному зрителю драму власти и выбора. Это не урок литературы, а попытка поговорить с аудиторией на языке приключения.

Дата премьеры пока не объявлена. Но уже сейчас проект выглядит как одна из самых любопытных попыток по-новому взглянуть на русскую классику — без морализаторства и с прицелом на широкий экран.

