Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Лермонтов» был, «Пушкин» с Борисовым тоже был: теперь взялись за Дубровского — и делают из него русского Зорро (съемки уже стартовали)

«Лермонтов» был, «Пушкин» с Борисовым тоже был: теперь взялись за Дубровского — и делают из него русского Зорро (съемки уже стартовали)

13 декабря 2025 11:50
Фото: ТВ-3 / Premier

Авторы обещают не превращать киноленту в каноничную экранизацию.

В российском кино снова берутся за классику — но на этот раз без привычной пыли и нравоучений. В работу запущен проект, который обещает превратить знакомого со школы героя в фигуру большого приключения.

Маски, чужие имена, старая вражда и новая игра по другим правилам — всё это уже заложено в основу сериала, съёмки которого стартовали на этой неделе. Речь о киноленте «Дубровский. Русский Зорро».

Что известно о сюжете

История разворачивается после событий пушкинского романа, но повторять его авторы не собираются. Главный герой возвращается в родные места инкогнито и обнаруживает, что прошлое никуда не исчезло.

Его имя живёт собственной жизнью, справедливость по-прежнему в дефиците, а старые конфликты лишь ждут повода вспыхнуть снова. Именно здесь начинается новый виток истории, где личная месть перерастает в борьбу за влияние и выбор стороны.

Команда и актёрский состав

Проект снимается для телеканала ТВ-3 и онлайн-кинотеатра Premier. Режиссёром выступает Кирилл Кузин, ранее работавший с жанровыми сериалами. Главную роль исполняет Олег Гаас. В актёрский состав также вошли Марина Ворожищева, Сергей Городничий, Александр Семчев, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Антон Богданов, Маргарита Аброськина и другие.

Почему это может сработать

Создатели сознательно уходят от каноничной экранизации. «Дубровский. Русский Зорро» делает ставку на динамику, образ героя вне закона и понятную современному зрителю драму власти и выбора. Это не урок литературы, а попытка поговорить с аудиторией на языке приключения.

Дата премьеры пока не объявлена. Но уже сейчас проект выглядит как одна из самых любопытных попыток по-новому взглянуть на русскую классику — без морализаторства и с прицелом на широкий экран.

Также прочитайте: Главная героиня теряет память после авиакатастрофы, а что дальше? Ждем премьеру сериала «Любить без памяти».

Фото: Фото: ТВ-3 / Premier
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой Читать дальше 14 декабря 2025
Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше Читать дальше 14 декабря 2025
В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков Читать дальше 14 декабря 2025
«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ «Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ Читать дальше 14 декабря 2025
Netflix замахнулся на лавры главного хита HBO: этому сериалу уже пророчат славу первого сезона «Настоящего детектива» Netflix замахнулся на лавры главного хита HBO: этому сериалу уже пророчат славу первого сезона «Настоящего детектива» Читать дальше 14 декабря 2025
Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет Читать дальше 14 декабря 2025
Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть Читать дальше 14 декабря 2025
Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря Читать дальше 14 декабря 2025
Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь» Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь» Читать дальше 14 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше