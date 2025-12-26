Леонов терпеть не мог свою роль в «Джентльменах удачи»: «Скажешь так людям, а они — еще и побьют»

В карьере Евгения Леонова были десятки ярких образов. Но для многих он навсегда остался тем самым персонажем из «Джентльменов удачи».

Этот фильм о неуловимых преступниках обрёл невероятную популярность. Сам актёр признавался, что в такой всеобщей любви к одной роли была и своя сложность.

Популярность Евгения Леонова

Евгений Леонов говорил, что никогда не пересмитривал «Джентльменов удачи». Более того, вопросы об этой роли на интервью его раздражали.

«Фильм стал настолько народным, что мне даже неловко говорить, как он мне не нравится. Там же все плохо с эстетикой. Но скажешь так людям, а они — еще и побьют», — откровенничал он в письмах к сыну.

Из всех своих работ Леонов строго оценивал ещё «Полосатый рейс». На этот раз критика была направлена не на фильм, а на самого себя.

Он считал, что тогда, в начале пути, не раскрылся как артист. Леонов называл свою роль работой хорошего клоуна, но не глубокого актера.

Евгений Леонов в «Джентльменах удачи»

Автор сценария Георгий Данелия сразу задумывал обе ключевые роли для Евгения Леонова. Однако в процессе работы стало ясно, что актёру не совсем подходит образ оперативника МУРа из сценария. Персонаж сыщика, внедрённого в банду из-за внешнего сходства с её главарём, плохо сочетался с мягкой натурой Леонова.

Тогда родилось другое решение. Героем стал директор детского сада, всеобщий любимец, похожий на добродушного Винни-Пуха. Этот образ идеально совпал с актёром.

