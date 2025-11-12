Меню
Киноафиша Статьи Леонардо ДиКаприо выбрал лучший фильм Нолана: в топе у звезды совсем не «Начало», хоть он и снялся там в главной роли

12 ноября 2025 21:31
Кадр из фильма «Начало»

Картину со своим участием актер проигнорировал.

Леонардо ДиКаприо в своей карьере сотрудничал со многими выдающимися режиссерами. Он успел поработать и с Кристофером Ноланом над лентой «Начало», которая получила культовый статус.

Не так давно актер разбирал творчество режиссера и выделил один любимый фильм постановщика. Удивительно, но ДиКаприо остановился не на «Начале».

Любимый фильм Нолана у Леонардо ДиКаприо

В ходе беседы с изданием Collider Леонардо Ди Каприо раскрыл свои предпочтения, касающиеся творчества Кристофера Нолана. Несмотря на успешное сотрудничество в проекте «Начало», актер обозначил иную работу режиссера как наиболее значимую для себя.

Картина «Тёмный рыцарь» была названа ДиКаприо наиболее впечатляющим проектом в фильмографии Нолана. Артист подчеркнул, что именно эта работа оставила глубокий след в его восприятии современного кино.

Кадр из фильма «Темный рыцарь»

Сюжет фильма «Темный рыцарь»

Вторая часть кинотрилогии Кристофера Нолана представляет Готэм на пороге нового витка хаоса. В городе появляется Джокер, который совершает дерзкое ограбление мафиозного банка. Его образ со зловещей улыбкой и театральным гримом приковывает внимание. Брюс Уэйн как Бэтмен принимает вызов, начиная противостояние с этим противником.

Картина получила широкое признание, включая посмертную премию «Оскар» для Хита Леджера за воплощение образа Джокера. Фильм преодолел рубеж в миллиард долларов мировых сборов, закрепив статус одной из наиболее влиятельных супергеройских картин в истории кинематографа.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Нолан назвал своего фаворита на «Оскар-2026».

Фото: Кадры из фильмов «Темный рыцарь» (2008), «Начало» (2010)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
