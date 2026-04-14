Лента с Олегом Янковским и Джонни Деппом категорически не понравилась иностранцам: «Единственное хорошее — это музыка»

14 апреля 2026 13:17
Кадр из фильма «Человек, который плакал» (2000)

Зрители не оценили картину.

Отечественные любители кинематографа всегда считали Олега Янковского одним из величайших актёров советской и российской сцены. Но его дар был по достоинству оценён не только в родной стране, но и далеко за её пределами. Лишь немногие знают, что именно этого артиста пригласили участвовать в проекте вместе с Джонни Деппом.

Речь о драме режиссёра Салли Портер «Человек, который плакал». Ее премьера состоялась 26 лет назад. Янковский сыграл главу семьи, который уезжает на заработки в США. Тем временем на родине начинаются беспорядки, и он больше не может общаться с маленькой дочкой.

Девочка, мечтая разыскать отца, тайком пробирается на судно. Однако вместо США она оказывается в Англии, где начинает жить под новым именем — Сюзи. Позже судьба приводит уже взрослую героиню в Париж. Там она встречает русскую эмигрантку Лолу и харизматичного цыгана Чезара.

Этих персонажей воплотили на экране Кейт Бланшетт и Джонни Депп. А главная роль досталась Кристине Риччи. В финальной части Сюзи наконец предстоит встреча с отцом — и именно в этой сцене Янковский раскрыл свой талант в полной мере.

В России фильм не завоевал широкой популярности, однако те зрители, которые его увидели, отзывались о нём крайне тепло. Американская же публика ленту не приняла и встретила без особого энтузиазма. Особенно обидно это осознавать, если вспомнить, что работа Янковского — одна из тех ярких деталей, благодаря которым картина действительно оставляет после себя глубокое впечатление.

«Мне фильм показался неторопливым, но не скучным. Есть драматические моменты, но нет большой мелодрамы, и этого не хватало. Я не была особенно тронута, не плакала и даже не прослезилась», «Самое положительное, что можно сказать о «Человеке, который плакал», это то, что у фильма был огромный потенциал. Увы, он так и не был реализован», «Честно говоря, единственное хорошее в этом фильме — это музыка и сцена, где цыгане начинают играть песню, которую поет Риччи», — пишут в Сети.

Светлана Левкина
