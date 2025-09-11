Меню
Лекции, общага — все это реально: «Первокурсниц» снимали в легендарном столичном вузе

11 сентября 2025 12:46
Кадр из сериала «Первокурсницы»

Декорации понадобились лишь для некоторых сцен.  

Второй сезон «Первокурсниц» снова радует зрителей — Екатерина Стулова и Анна Уколова возвращаются в свои роли, чтобы доказать, что студенческая жизнь полна сюрпризов в любом возрасте.

В кадре появляется немало помещений университета, где получают образование персонажи. Но проводились ли вообще съемки в реальных вузах? Этот вопрос волнует многих зрителей.

Где снимали сериал «Первокурсницы»?

Сериал «Первокурсницы» сняли с настоящей московской атмосферой — зрители увидели знакомые улицы и виды на Воробьёвы горы. Создатели почти не использовали павильоны: даже интерьеры старались снимать в реальных вузах.

Широкие коридоры и лекционные залы — это знаменитая Бауманка, театральные сцены — ДК МИИТ. Только общежитие пришлось строить «искусственно», чтобы было удобнее работать с камерой. Хотя его внешний облик тоже взяли реальный — у красного студгородка на Лиственничной аллее.

А во втором сезоне действие и вовсе ненадолго переместилось в Сочи — для разнообразия и новых впечатлений.

Кадр из сериала «Первокурсницы»

Второй сезон сериала «Первокурсницы»

Во втором сезоне «Первокурсниц» Настя и Жанна с головой погружаются в студенческую жизнь: лекции, дежурства в общаге и даже субботники. Но учёба отходит на второй план перед личными драмами.

Настя пытается спасти отношения с Данилой, но они трещат по швам — в итоге она находит отдушину в кулинарном проекте, который неожиданно вырастает в собственное кафе.

Кадр из сериала «Первокурсницы»

Жанна после сочинского отпуска привозит в Москву курортный роман, но он мгновенно превращается в любовный треугольник с трудным выбором. А их подруга Вика и вовсе решается на материнство — идёт к цели столь эксцентричным путём, что удивляет даже бывалых однокурсниц.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что за бизнес откроют Уколова и Стулова в продолжении сериала «Первокурсницы».

Фото: Кадры из сериала «Первокурсницы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
