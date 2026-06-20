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Киноафиша Статьи Леголас сказал Фродо за всю трилогию всего 4 слова: это странно, но у фанатов «Властелина колец» есть объяснение

Леголас сказал Фродо за всю трилогию всего 4 слова: это странно, но у фанатов «Властелина колец» есть объяснение

20 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Персонажи не враждовали, у них просто разные миссии.

Когда речь заходит о Братстве Кольца, кажется, что все его участники становятся настоящей семьёй. Фродо проходит через опаснейшее путешествие рядом с Арагорном, Гэндальфом, Гимли, Леголасом и друзьями-хоббитами. Но есть одна неожиданная деталь, которую многие замечают только после пересмотра трилогии.

За все три фильма «Властелин колец» Леголас произносит в адрес Фродо всего четыре слова.

Единственная реплика Леголаса

Это происходит на Совете Элронда, когда решается судьба Кольца Всевластия. После того как Фродо соглашается отправиться в Мордор, Арагорн первым клянётся защищать его и говорит знаменитое: «Возьми мой меч».

Следом Леголас добавляет короткое: «И мой лук тоже».

На этом их прямое общение фактически заканчивается. В дальнейшем эльф ни разу не обращается к Фродо лично, что выглядит довольно странно для одного из членов Братства.

Почему так получилось

На первый взгляд кажется, что сценаристы просто обделили Леголаса диалогами. Отчасти это правда: в фильмах у героя Орландо Блума заметно меньше реплик, чем в книгах.

Но есть и другое объяснение. Леголас остаётся типичным представителем эльфов Третьей эпохи — народа, который постепенно уходит из Средиземья и всё меньше вмешивается в дела других рас. Эльфы уже пережили войны, предательства и падение королевств. Поэтому они привыкли держать дистанцию даже с союзниками.

Настоящая история Леголаса

При этом нельзя сказать, что Леголас был равнодушен к миссии Фродо. Он сражался за Братство, защищал спутников и до конца оставался верен своему обещанию.

Просто его главная сюжетная линия оказалась связана не с Хранителем Кольца, а с Гимли. Именно дружба эльфа и гнома стала одним из самых важных символов новой эпохи Средиземья. Герои сумели преодолеть многовековую вражду своих народов и остались друзьями даже после падения Саурона.

Так что странная молчаливость Леголаса рядом с Фродо выглядит не ошибкой сценария, а особенностью самого персонажа. Он пришёл в Братство не для громких речей, а чтобы выполнить свой долг. И, как настоящий эльф, предпочитал доказывать преданность поступками, а не словами.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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