Легко затмит Фому из «Невского»: на НТВ приберегли особую премьеру с Паламарчуком — таким зрители его еще не видели

Дмитрий Паламарчук построил свою карьеру на детективных сериалах НТВ, став одним из узнаваемых лиц этого жанра. Например, роль криминального авторитета Фомы в «Невском» принесла ему широкую популярность и закрепила за ним амплуа харизматичного и жёсткого персонажа. Однако долгое время, несмотря на яркие роли, он оставался скорее на втором плане, в тени более раскрученных коллег.

Но скоро всё может измениться. Актер всё чаще получает более сложные и многогранные роли, демонстрируя диапазон, выходящий за рамки привычного образа «бандита». «Ронин» это только доказывает.

И в этом телесезоне на НТВ выйдет еще один сериал, который заставит по-новому взглянуть на Паламарчука.

Сюжет сериала «Число зверя»

В 90-х следователь из Смоленска, Алексей Кирсанов, оказывается в смертельной опасности — криминальный авторитет объявляет на него охоту, вручив «чёрную метку». В это же время его давний друг и коллега, Игорь Сазонов, получает высокое назначение — становится прокурором Ярославской области.

Видя безвыходное положение Кирсанова, Сазонов предлагает ему спасительный выход: переехать вместе и начать с чистого листа вдали от угроз.

Для Алексея и его семьи этот переезд становится глотком воздуха. Однако иллюзия безопасности рушится почти сразу.

В тихой ярославской деревне происходит зверское убийство — неизвестный расстреливает целую семью. Чудом спасается только восьмилетний ребенок. Несмотря на то, что дело поначалу ведёт местный следователь Люба Стриж, Кирсанов, движимый внутренним чутьём, забирает его себе.

В ходе беседы Люба делится с ним леденящей душу подробностью: ровно месяц назад в соседнем посёлке произошло убийство с идентичным почерком. И в том, и в другом случае маньяк оставляет на телах жертв отметину — знаменитое «число зверя».

Не ограничиваясь текущими событиями, Кирсанов погружается в архивы и совершает шокирующее открытие: цепочка похожих преступлений тянется с 1984 года. Три эпизода десятилетней давности так и остались «висяками».

Он требует немедленно создать спецгруппу и соединить все эти дела в одно, включая те, по которым уже вынесены обвинительные приговоры. Однако его главный союзник, теперь уже начальник Сазонов, занимает выжидательную позицию.

Ему, только что вступившему в новую должность, совсем не хочется начинать карьеру в регионе с громкого скандала о засевшем в тени десятилетий неуловимом серийном убийце.

Премьера сериала «Число зверя»

Главную роль следователя Кирсанова как раз и сыграл Дмитрий Паламарчук, для которого этот образ стал ещё одним шагом вперёд.

«Мой герой — очень честный и порядочный человек, с настоящим советским воспитанием. Он привык решать вопросы головой. В этом и стояла задача — показать на экране сильную личность», — так описывал своего персонажа сам актёр.

Съёмки сериала завершились ещё в 2023 году, и с тех пор поклонники ждут его выхода. На НТВ собираются показать «Число зверя» в 2026 году, в рамках нынешнего телесезона. А значит можно ждать премьеры в ближайшие месяцы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где на самом деле снимали 2 сезон «Ронина».