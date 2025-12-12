«Лёгкий, весёлый, забавный»: после просмотра «Шальной императрицы» с Пеговой зрители выходят из зала с улыбками и уверенно ставят 7.7

Комедия Радды Новиковой неожиданно вышла за пределы лёгкого фэнтези и стала для зрителей тёплым фильмом о поддержке, самоиронии и умении выбирать себя.

В прокате идёт «Шальная императрица» — фэнтезийная комедия, где Екатерина II в исполнении Ирины Пеговой оказывается в современном Петербурге.

Рейтинг фильма на Кинопоиске вырос до заметных 7.7 балла. Зрители объясняют это простой формулой: фильм смешной, яркий, но при этом удивительно человечный.

О чём рассказывает «Шальная императрица»

Три подруги — Лера, Валя и Оля — устраивают домашние посиделки с практически шуточным мистическим ритуалом. Однако фокус срабатывает и рядом с ними оказывается настоящая Екатерина II.

Императрица быстро адаптируется к XXI веку, пробует «капучино на миндальном молоке» и вмешивается в личные истории девушек.

Каждая из них получает совет, который в их реальности давно был нужен: уверенность, принятие, право на личные желания. И всё это — через мудрость, иронию и чуть-чуть магии.

Что говорят зрители

«Лёгкий, весёлый, забавный — и неожиданно жизненный фильм», — написала в отзывах одна из зрительниц.

И эта мысль поторяется практически в каждом втором комментарии, посвящённом картине.

Зрители подчёркивают, что картина не пытается казаться серьёзнее, чем она есть, но попадает в эмоциональную точку.

Другие пишут, что «фильм учит без занудства» и что он «мягко говорит простую вещь: хватит жить по чужим ожиданиям». Отмечают и то, что картина создаёт редкое ощущение поддержки — без морализаторства, но с теплом.

Пегова в образе Екатерины II

Ирина Пегова уже играла императрицу, но здесь её образ — не историческая реконструкция, а харизматичная современная героиня.

Она не теряет монаршей осанки, но ведёт себя живо и свободно. Зрители пишут, что Пегова делает фильм «очаровательным» и играет «ни на секунду не карикатурно».

Подруги в исполнении Зои Бербер, Алисы Стасюк и Ангелины Стречиной добавляют правдоподобия — каждая узнаваема, каждая со своей болью и своей победой.

Почему рейтинг такой высокий

Фильм работает на нескольких уровнях: это комедия ситуативных столкновений, фэнтези о разнице эпох и история о женской солидарности.

Но главное — зрители выходят после сеанса с ощущением, что их поддержали и развлекли одновременно.

Один из отзывов формулирует это особенно точно:

«Этот фильм не станет классикой, но вечер украсит идеально».

В эпоху перегруженных драм комедия Новиковой выглядит свежо, легко и по-настоящему празднично.

Для кого этот фильм

Для тех, кто хочет новогодней лёгкости. Для тех, кто любит Петербург и узнаваемые локации. Для зрителей, которым важны истории о дружбе, принятии и маленьких шагах к себе.

«Шальная императрица» — как коробка конфет: простая, яркая и нужная ровно в тот момент, когда хочется тепла.

