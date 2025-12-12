«Лёгкий, весёлый, забавный»: после просмотра «Шальной императрицы» с Пеговой зрители выходят из зала с улыбками и уверенно ставят 7.7

В прокате идёт «Шальная императрица» — фэнтезийная комедия, где Екатерина II в исполнении Ирины Пеговой оказывается в современном Петербурге.
Рейтинг фильма на Кинопоиске вырос до заметных 7.7 балла. Зрители объясняют это простой формулой: фильм смешной, яркий, но при этом удивительно человечный.
О чём рассказывает «Шальная императрица»
Три подруги — Лера, Валя и Оля — устраивают домашние посиделки с практически шуточным мистическим ритуалом. Однако фокус срабатывает и рядом с ними оказывается настоящая Екатерина II.
Императрица быстро адаптируется к XXI веку, пробует «капучино на миндальном молоке» и вмешивается в личные истории девушек.
Каждая из них получает совет, который в их реальности давно был нужен: уверенность, принятие, право на личные желания. И всё это — через мудрость, иронию и чуть-чуть магии.
Что говорят зрители
«Лёгкий, весёлый, забавный — и неожиданно жизненный фильм», — написала в отзывах одна из зрительниц.
И эта мысль поторяется практически в каждом втором комментарии, посвящённом картине.
Зрители подчёркивают, что картина не пытается казаться серьёзнее, чем она есть, но попадает в эмоциональную точку.
Другие пишут, что «фильм учит без занудства» и что он «мягко говорит простую вещь: хватит жить по чужим ожиданиям». Отмечают и то, что картина создаёт редкое ощущение поддержки — без морализаторства, но с теплом.
Пегова в образе Екатерины II
Ирина Пегова уже играла императрицу, но здесь её образ — не историческая реконструкция, а харизматичная современная героиня.
Она не теряет монаршей осанки, но ведёт себя живо и свободно. Зрители пишут, что Пегова делает фильм «очаровательным» и играет «ни на секунду не карикатурно».
Подруги в исполнении Зои Бербер, Алисы Стасюк и Ангелины Стречиной добавляют правдоподобия — каждая узнаваема, каждая со своей болью и своей победой.
Почему рейтинг такой высокий
Фильм работает на нескольких уровнях: это комедия ситуативных столкновений, фэнтези о разнице эпох и история о женской солидарности.
Но главное — зрители выходят после сеанса с ощущением, что их поддержали и развлекли одновременно.
Один из отзывов формулирует это особенно точно:
«Этот фильм не станет классикой, но вечер украсит идеально».
В эпоху перегруженных драм комедия Новиковой выглядит свежо, легко и по-настоящему празднично.
Для кого этот фильм
Для тех, кто хочет новогодней лёгкости. Для тех, кто любит Петербург и узнаваемые локации. Для зрителей, которым важны истории о дружбе, принятии и маленьких шагах к себе.
«Шальная императрица» — как коробка конфет: простая, яркая и нужная ровно в тот момент, когда хочется тепла.
Также прочитайте: Две удачные российские комедии, которые зрители приняли очень тепло: Васильев и Кологривый хороши как никогда