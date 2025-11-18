«Легкий и позитивный сериал»: «Кулинарный техникум» практически вернул атмосферу «Кухни» — и зрители это оценили

У нового проекта СТС есть своя формула, но скрыться от тени легенды у него вряд ли получится.

Комедийный сериал «Кулинарный техникум» стартовал на СТС как отдельная история, но публика мгновенно включила режим сравнения. У «Кухни» рейтинг 8,2 на «Кинопоиске» — эталон для вечернего ситкома. У «Кулинарного техникума» сейчас 7,9, и зрители уже пишут: «лёгкий и позитивный сериал» и «вполне смотрибельно».

О чём новый проект

Главный герой — мишленовский шеф Вячеслав Виноградов, который сбегает из Москвы в Староозерск и неожиданно становится преподавателем в местном техникуме.

Здесь он сталкивается и с прошлым, и с потерянными отношениями с отцом, и с собственным взрослым сыном Сергеем, о существовании которого даже не подозревал.

Почему сериал сравнивают с «Кухней»

Стартовая сцена напоминает атмосферу престижного ресторана из «Кухни»: команда, ритм, гастрономия, уверенный шеф.

Но дальше всё ломается — героя увозят в провинцию, и ситком начинает играть по-другому.

Комментаторы пишут:

«Ансамбль в “Кулинарном техникуме” подобран на удивление симпатичный и органичный».

Другие высказываются:

«Этот сериал не пытается получить Оскар: он простой, но не примитивный».

Что работает в пользу новинки

«Кулинарный техникум» не закрыт в четырёх стенах и рассказывает сразу несколько историй — о семье, о взрослении, о попытке наладить отношения.

Зрители отмечают: «В игровой форме подкидывают много разных историй». Один из отзывов резюмирует: «Лёгкий и позитивный сериал».

Параллельно зрители обнаруживают пользу — сериал раскрыает рецепты и кулинарные хитрости.

А сможет ли заменить «Кухню»

Рейтинги двух проектов подходят друг к другу вплотную: 7.9 на КП у «Кулинарного техникума» против 8.2 «Кухни». К тому же темы близки, лёгкость повествования тоже, актёры и там, и там потрясающие. Так что для части аудитории — вполне.

