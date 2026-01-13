Меню
«Легенду об Аанге» в кино так и не покажут, но для россиян это только плюс: увидим культовое аниме вместе со всем миром

13 января 2026 17:00
Кадр из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

До премьеры еще немало времени.

Дочерняя студия Nickelodeon, Avatar Studios, готовит большое продолжение истории Аанга. Впервые поклонники увидят полнометражный анимационный фильм под названием «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха».

Сюжет перенесет зрителей на несколько лет вперед после финала культового сериала. На экране появится взрослый Аанг.

Но эта радостная новость оказалась омрачена для многих фанатов. Студия объявила, что фильм не выйдет в широкий кинотеатральный прокат. Его релиз запланирован только на цифровых платформах.

Релиз мультфильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха»

Фанатам легендарного мультсериала придётся смириться с новостью: полнометражное продолжение не выйдет в традиционный кинопрокат. Разработчики выбрали для премьеры иной маршрут. Фильм будет выпущен эксклюзивно на потоковой платформе Paramount+ ориентировочно осенью 2026 года.

Ранние планы предполагали октябрьский старт на больших экранах. Однако релиз был пересмотрен в рамках обновлённой медиастратегии.

Компания намерена превратить Paramount+ в центральную базу для всей франшизы «Аватар». В дополнение к фильму на платформе появится оригинальный сериал «Аватар: Семь Гаваней».

Сервис уже является домом для классического мультсериала, его сиквела «Легенда о Корре» и полнометражной экранизации 2010 года.

Кадр из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Сюжет мультфильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха»

Полнометражный проект является каноническим продолжением оригинальной истории. Создатели подчеркивали с момента анонса в 2021 году: это не переосмысление и не повторение пройденного, а развитие вселенной, переносящее зрителя на годы вперёд после событий сериала.

Сюжет стартует через двенадцать лет после знакомого финала. Повзрослевшие персонажи вступают в новый этап жизни. Аанг продолжает путь в компании верных спутников, готовясь к неизведанным испытаниям.

Фоном остаётся всё тот же мир четырёх великих наций, где живут маги своих стихий.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
