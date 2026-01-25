Легендарный сериал «Каменская» возвращается с перезагрузкой: теперь официально — вернется ли Яковлева к роли?

Меню
25 января 2026 17:38
Кадр из сериала «Каменская»

Этот детективный хит притягивал зрителей к экрану.

В нулевых «Каменская» была тем самым сериалом, который смотрели не «фоном», а внимательно: чтобы не пропустить ни намёка, ни интонации, ни хитрой логики расследования. И вот теперь культовый детектив снова собирают по кусочкам — седьмой сезон официально готовится к выходу и получил громкое название «Каменская. Перезагрузка».

Возвращение спустя годы: сериал оживляют для «России 1»

Последний, шестой сезон закончился ещё в августе 2011-го, и с тех пор проект жил в статусе «легенда, которую лучше не трогать». Но продюсер Валерий Тодоровский решил рискнуть: новая глава готовится для телеканала «Россия 1». Съёмки хотели запускать ещё до пандемии, но планы сдвинулись — теперь ориентир на сезон 2026/27.

И важная деталь: сезон будет короче привычного — 12 серий вместо 16. Возможно, это даже плюс: меньше «проходных» эпизодов, больше плотности и темпа.

Кто вернётся: без Яковлевой «Каменская» не работает

Главная новость — Елена Яковлева подтверждена. И честно: иначе смысла нет. Каменская — это не просто персонаж, это характер, пластика, взгляд, холодная голова и очень узнаваемая манера «разбирать людей по винтикам».

Ещё в 2018 году Яковлева говорила, что готова вернуться, если сценарий будет достойным и не повторит старые ходы. Теперь сценарий одобрила Александра Маринина — а значит, шанс на нормальное продолжение резко вырос. По остальному касту пока туманно: имена не раскрывают, интригу держат крепко.

«Перезагрузка»: ставка на современность, но с прежним интеллектом

Создатели обещают обновлённый ритм и новые реалии, но с сохранением того самого «умного детектива», за который сериал и любили. То есть без дешёвых трюков, без суеты ради суеты — Каменская должна снова думать, а не просто бегать по кадру.

И в этом главный интерес: посмотреть, как изменится героиня и жанр спустя годы, когда зрителя уже перекормили однотипными криминальными историями. Если «Каменская» вернётся в форме — это будет не ностальгия, а редкий случай камбэка, который действительно нужен.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Каменская»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
