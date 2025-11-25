Меню
Киноафиша Статьи Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала

25 ноября 2025 13:46
Кадр из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

У слова особенный перевод.

Мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» покорил мир идеальной формулой: подростковые проблемы плюс суперсилы. Обычная школьница Маринетт и её одноклассник Адриан днём живут обычной жизнью, а в минуты опасности превращаются в спасителей Парижа.

Французская команда авторов во главе с создателем проекта Томасом Астрюком включили в сюжет немало отсылок на местные реалии. Но еще там можно найти и части зарубежной культуры, которой вдохновлялись аниматоры и сценаристы.

Квами в мультсериале «Леди Баг и Супер-Кот»

Квами в «Леди Баг» — это крошечные божества, дающие героям их удивительные силы. Их название расшифровывается как «Квантовая вселенная Ками», где «ками» — японское слово. В переводе оно означает «бог».

Особую магию создаёт баланс между квами божьей коровки и чёрного кота — их противоположные природы усиливают друг друга. Именно поэтому Леди Баг и Супер-Кот становятся непобедимыми вместе, хотя по отдельности их силы ограничены.

Кадр из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Герои мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Создатель «Леди Баг» Томас Астрюк задумывал героиню как символ удачи, а её напарника Супер-Кота — как воплощение невезения. Изначально это должна была быть история в формате комикса, но проект превратился в анимационный сериал.

Многие отмечают сходство с вселенной Marvel. Леди Баг часто сравнивают с Человеком-Пауком: оба связаны с миром насекомых, используют похожие приёмы для передвижения и даже имеют «кошачьих» напарников. Некоторые сцены в мультсериале выглядят как прямая отсылка к классическим комиксам о супергероях.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне.

Фото: Кадры из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
