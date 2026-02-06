Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10

«Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10

6 февраля 2026 09:25
Кадр из сериала «Леди Баг и Супер-кот»

Даже есть конкретные примеры заимствования.

«Леди Баг и Супер-кот» давно вышел за рамки детского мультсериала. За 5 сезонов проект выстроил романтическую линию по законам турецких мелодрам. Параллели с популярными дизи заметны невооруженным глазом. Речь не о прямом плагиате, а о совпадении драматургических схем, которые годами удерживают зрителя у экрана.

Как в «Ранней пташке»: любовь к человеку под маской

Маринетт любит Адриана, но отвергает Супер кота, не зная, что это один и тот же человек. В «Ранней пташке» Санем так же ищет таинственного незнакомца, не понимая, что он рядом. Прием строится на иронии для зрителя и слепоте героини.

Как в «Постучись в мою дверь»: амнезия в ключевой момент

В «Леди Баг» герои узнают правду, признаются в чувствах, а затем магия стирает память. В «Постучись в мою дверь» Серкан теряет воспоминания после катастрофы. Эффект одинаковый: отношения откатываются назад.

Как в «Полнолунии»: разный социальный статус

Адриан сын миллиардера, Маринетт из простой семьи пекаря. В «Полнолунии» героиня тоже оказывается в мире богатых, где ее считают неподходящей партией. Социальный барьер добавляет драму.

Как в «Игре судьбы»: подруга хранит секрет

Аля знает тайну Маринетт и прикрывает ее. В «Игре судьбы» Селин делает то же для Ады. Лучшая подруга становится опорой и соучастником интриг, пишет портал thegirl.ru.

Как в «Зимородке»: соперница разрушает пару

Хлоя и Лайла строят козни и пытаются занять место рядом с Адрианом. В «Зимородке» Пелин действует так же. Образ соперницы поддерживает конфликт сезонами.

Именно эти мелодраматические механики сделали историю про парижских подростков популярной у подростков и взрослых. Формула турдизи в анимации работает безотказно.

Фото: Кадр из сериала «Леди Баг и Супер-кот»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня» Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня» Читать дальше 7 февраля 2026
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Читать дальше 7 февраля 2026
Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы Читать дальше 7 февраля 2026
«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана «Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана Читать дальше 6 февраля 2026
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей «Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей Читать дальше 5 февраля 2026
Русский «голос» «Шрэка» официально признали лучшим в мире: а на студии DreamWorks скривились, когда впервые услышали — «Не то» Русский «голос» «Шрэка» официально признали лучшим в мире: а на студии DreamWorks скривились, когда впервые услышали — «Не то» Читать дальше 5 февраля 2026
В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй Читать дальше 5 февраля 2026
Это кадр для взрослых в «Котенке по имени Гав» все пропустили: сейчас бы такое точно вырезали Это кадр для взрослых в «Котенке по имени Гав» все пропустили: сейчас бы такое точно вырезали Читать дальше 4 февраля 2026
Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Читать дальше 3 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше