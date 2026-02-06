«Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10

«Леди Баг и Супер-кот» давно вышел за рамки детского мультсериала. За 5 сезонов проект выстроил романтическую линию по законам турецких мелодрам. Параллели с популярными дизи заметны невооруженным глазом. Речь не о прямом плагиате, а о совпадении драматургических схем, которые годами удерживают зрителя у экрана.

Как в «Ранней пташке»: любовь к человеку под маской

Маринетт любит Адриана, но отвергает Супер кота, не зная, что это один и тот же человек. В «Ранней пташке» Санем так же ищет таинственного незнакомца, не понимая, что он рядом. Прием строится на иронии для зрителя и слепоте героини.

Как в «Постучись в мою дверь»: амнезия в ключевой момент

В «Леди Баг» герои узнают правду, признаются в чувствах, а затем магия стирает память. В «Постучись в мою дверь» Серкан теряет воспоминания после катастрофы. Эффект одинаковый: отношения откатываются назад.

Как в «Полнолунии»: разный социальный статус

Адриан сын миллиардера, Маринетт из простой семьи пекаря. В «Полнолунии» героиня тоже оказывается в мире богатых, где ее считают неподходящей партией. Социальный барьер добавляет драму.

Как в «Игре судьбы»: подруга хранит секрет

Аля знает тайну Маринетт и прикрывает ее. В «Игре судьбы» Селин делает то же для Ады. Лучшая подруга становится опорой и соучастником интриг, пишет портал thegirl.ru.

Как в «Зимородке»: соперница разрушает пару

Хлоя и Лайла строят козни и пытаются занять место рядом с Адрианом. В «Зимородке» Пелин действует так же. Образ соперницы поддерживает конфликт сезонами.

Именно эти мелодраматические механики сделали историю про парижских подростков популярной у подростков и взрослых. Формула турдизи в анимации работает безотказно.