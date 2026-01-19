Артемий Лебедев выбрал самый отвратительный советский фильм, и в Сети с ним согласились: «Не перевариваю эту шнягу»

Популярный дизайнер Артемий Лебедев часто провоцирует дискуссии своими резонансными высказываниями на тему кино. От него достается и актерам, и режиссерам.

Более того, даже в советском кинематографе Лебедев не уверен. К примеру, одну известную картину он называл худшей из всех, что ему довелось смотреть.

Артемий Лебедев о фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»

Дизайнер Артемий Лебедев высказал резкое мнение о популярном фильме. Он считает, что звание самой ужасной картины в советском кино по праву принадлежит «Д’Артаньяну и трём мушкетёрам».

Лебедев не отрицает талант Михаила Боярского, исполнившего главную роль. Он признаёт его огромный вклад в театральную культуру. Однако, по мнению дизайнера, с кино у актёра в этом случае вышло не так удачно.

«Я никогда не видел ничего более отвратительного, чем советский проект про мушкетеров», — цитирует высказывание Лебедева «Царьград».

Мнение комментаторов

Надо сказать, что мнение Лебедева многие комментаторы в Сети разделяют — и тоже в категоричных формулировках.

«Это не фильм, это музыкальный водевиль и пародия на оригинал», «Только музыка, больше ничего, одна бездарность», «С самой премьеры не перевариваю эту шнягу. Снять надо было боевик. А сняли и не боевик и не мюзикл. Ряд песен просто дурацкие. Актеры не перевоплотились в своих персонажей от слова совсем. Исключение — Терехова. Все остальные — просто клоуны», — пишут пользователи.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.