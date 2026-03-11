Лазарев — просто ужас: этот мелодраматический сериал 2013 года обожаю — рейтинг 7.7 и прекрасная Мороз

Последние десятилетия в России активно снимаются сериалы. В 2013 году на экраны вышел сериал «Долгий путь домой», который лично для меня открыл новые грани актерского таланта Александра Лазарева-младшего.

О чем сериал

Российская мелодраматическая сага, созданная по мотивам романа Светланы Петровой «Беспамятство». Действие разворачивается начиная с 1980-х годов и рассказывает о сложных судьбах двух поколений, затрагивая темы любви, измены и стремления к счастью. Главная героиня — провинциальная девушка Надя, которая выходит замуж за столичного чиновника, и её испытания во многом повторяются на судьбе её дочери Ляли.

Роль Лазарева

Актер сыграл роль Виталия Большакова, в которого беззаветно влюбляется Надя. Это карьерист, для которого она служит лишь необходимым фоном для построения картеры. Он жесток с женой, но любит дочь, хотя в итоге к ней он начал проявлять не меньшую жестокость ради своих амбиций.

Видеть Лазарева в такой роли весьма непривычно, обычно он играет романтических горев. Роль Нади досталась Дарье Мороз. Ей удалось невероятно передать ту любовь, на которую способна только женщина. Сам сериал весьма захватывающий, ведь жестокость Большакова серьезно сказывается на жизни его семьи: он становится пешкой в чужой игре.