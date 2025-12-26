Второй сезон «Ландышей» выйдет 1 января, но для фанатов приготовили особый сюрприз – вот что ждет зрителей 31 декабря

Можно будет отметить Новый год в хорошей компании.

Долгожданная премьера второго сезона сериала «Ландыши» с подзаголовком «Вторая весна» состоится на Wink 1 января. Но увидеть любимых героев хита можно будет и раньше.

Сервис приготовил зрителям особенный подарок — новогодний вечер 31 декабря с персонажами картины. Еще одним бонусом станет спецэпизод другого популярного хита.

«Новый год с Ландышами»

В новогоднюю ночь онлайн-кинотеатр Wink подготовил особый подарок — премьеру праздничного концерта «Новый год с Ландышами». Вечер посвящён выходу долгожданного продолжения сериала, и вести его будут рэпер ST, сыгравший в проекте продюсера, и его супруга Ассоль.

К ним присоединились звёзды сериала: Ника Здорик, Сергей Городничий, Екатерина Эссен и другие актёры. Вместе они создадут самую тёплую атмосферу: будут готовить, украшать ёлку, вспоминать самые забавные моменты со съёмок и, конечно, петь любимые песни.

Спецэпизод сериала «Любопытная Варвара»

Поклонников «Любопытной Варвары» тоже ждет особенный подарок — спецэпизод в новогодней атмосфере. Создатели вдохновились духом легендарной «Карнавальной ночи», перенеся его в современный сериал.

Варваре предстоит раскрыть загадочное исчезновение праздничных подарков. Разгадка в финале окажется совершенно неожиданной — преступником будет тот, кого никто не подозревал.

В кадре снова встретятся любимые актеры. К ним присоединится новый Дед Мороз в исполнении Никиты Кологривого. Ждать наступления праздника не придется — спецвыпуск «Любопытная Варвара и Новый год» выйдет на Wink уже 26 декабря.

