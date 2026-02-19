«Ландыши», «Аутсорс», «Этерна» и даже Шурик там есть: кто забрал главные награды премии «Большая Цифра-2026»

И нтересно увидеть мнение зрителей и экспертов.

17 февраля на форуме CSTB.PRO.MEDIA в Москве вручили Национальную премию «Большая Цифра». Премия фиксирует состояние индустрии цифрового ТВ: кто задаёт тон, какие жанры востребованы, где совпадают вкус аудитории и позиция профессионалов.

В 2026 году конкурс стал рекордным — 261 заявка в 42 номинациях. В шорт-листы вошли каналы, онлайн-платформы, студии и продюсерские команды.

Главная интрига премии всегда в сравнении двух оптик — зрительской и экспертной. Где-то мнения совпали, где-то разошлись, что показательно для рынка.

Кто получил «Большую Цифру»

Номинация Выбор зрителей Выбор жюри Драма/мелодрама «Ландыши» «Камбэк» Детектив/триллер «Аутсорс» «Аутсорс» Комедия/ситком «Праздники-3» «Волшебный участок-2» Фэнтези «Этерна» «Гипнозис» Анимационный сериал «13 карт», «Чебурашка» «Белые сны», «Простоквашино» Документальный сериал «Победа» «Черкизон. Ад и рай новой России» Исторический сериал «Государь» «Дорогой Вилли» Художественный фильм «Батя-2. Дед» «Семейное счастье», «Мужу привет!» Семейный фильм «Артек. Сквозь столетия» «Невероятные приключения Шурика»

Отдельно отметили технологии. «Феофан» получил награду за использование ИИ, «Волшебник Изумрудного города» — за виртуальное производство, «Этерна», «Финник-2» и «Челюскин. Первые» — за компьютерную графику.

Разброс решений показывает живой рынок. Зрители чаще выбирают эмоционально близкие истории, жюри — сложные и формально выверенные проекты. «Большая Цифра» в этом смысле работает как срез года. По списку легко понять, каким было российское экранное 2025-е.