«Ландыши», «Аутсорс», «Этерна» и даже Шурик там есть: кто забрал главные награды премии «Большая Цифра-2026»

17 февраля на форуме CSTB.PRO.MEDIA в Москве вручили Национальную премию «Большая Цифра». Премия фиксирует состояние индустрии цифрового ТВ: кто задаёт тон, какие жанры востребованы, где совпадают вкус аудитории и позиция профессионалов.
В 2026 году конкурс стал рекордным — 261 заявка в 42 номинациях. В шорт-листы вошли каналы, онлайн-платформы, студии и продюсерские команды.
Главная интрига премии всегда в сравнении двух оптик — зрительской и экспертной. Где-то мнения совпали, где-то разошлись, что показательно для рынка.
Кто получил «Большую Цифру»
|
Номинация
|
Выбор зрителей
|
Выбор жюри
|
Драма/мелодрама
|
«Ландыши»
|
«Камбэк»
|
Детектив/триллер
|
«Аутсорс»
|
«Аутсорс»
|
Комедия/ситком
|
«Праздники-3»
|
«Волшебный участок-2»
|
Фэнтези
|
«Этерна»
|
«Гипнозис»
|
Анимационный сериал
|
«13 карт», «Чебурашка»
|
«Белые сны», «Простоквашино»
|
Документальный сериал
|
«Победа»
|
«Черкизон. Ад и рай новой России»
|
Исторический сериал
|
«Государь»
|
«Дорогой Вилли»
|
Художественный фильм
|
«Батя-2. Дед»
|
«Семейное счастье», «Мужу привет!»
|
Семейный фильм
|
«Артек. Сквозь столетия»
|
«Невероятные приключения Шурика»
Отдельно отметили технологии. «Феофан» получил награду за использование ИИ, «Волшебник Изумрудного города» — за виртуальное производство, «Этерна», «Финник-2» и «Челюскин. Первые» — за компьютерную графику.
Разброс решений показывает живой рынок. Зрители чаще выбирают эмоционально близкие истории, жюри — сложные и формально выверенные проекты. «Большая Цифра» в этом смысле работает как срез года. По списку легко понять, каким было российское экранное 2025-е.