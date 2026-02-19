Меню
«Ландыши», «Аутсорс», «Этерна» и даже Шурик там есть: кто забрал главные награды премии «Большая Цифра-2026»

19 февраля 2026 08:00
Кадры из сериалов «Ландыши», «Этерна», «Аутсорс»

И нтересно увидеть мнение зрителей и экспертов.

17 февраля на форуме CSTB.PRO.MEDIA в Москве вручили Национальную премию «Большая Цифра». Премия фиксирует состояние индустрии цифрового ТВ: кто задаёт тон, какие жанры востребованы, где совпадают вкус аудитории и позиция профессионалов.

В 2026 году конкурс стал рекордным — 261 заявка в 42 номинациях. В шорт-листы вошли каналы, онлайн-платформы, студии и продюсерские команды.

Главная интрига премии всегда в сравнении двух оптик — зрительской и экспертной. Где-то мнения совпали, где-то разошлись, что показательно для рынка.

Кто получил «Большую Цифру»

Номинация

Выбор зрителей

Выбор жюри

Драма/мелодрама

«Ландыши»

«Камбэк»

Детектив/триллер

«Аутсорс»

«Аутсорс»

Комедия/ситком

«Праздники-3»

«Волшебный участок-2»

Фэнтези

«Этерна»

«Гипнозис»

Анимационный сериал

«13 карт», «Чебурашка»

«Белые сны», «Простоквашино»

Документальный сериал

«Победа»

«Черкизон. Ад и рай новой России»

Исторический сериал

«Государь»

«Дорогой Вилли»

Художественный фильм

«Батя-2. Дед»

«Семейное счастье», «Мужу привет!»

Семейный фильм

«Артек. Сквозь столетия»

«Невероятные приключения Шурика»

Отдельно отметили технологии. «Феофан» получил награду за использование ИИ, «Волшебник Изумрудного города» — за виртуальное производство, «Этерна», «Финник-2» и «Челюскин. Первые» — за компьютерную графику.

Разброс решений показывает живой рынок. Зрители чаще выбирают эмоционально близкие истории, жюри — сложные и формально выверенные проекты. «Большая Цифра» в этом смысле работает как срез года. По списку легко понять, каким было российское экранное 2025-е.

Фото: Кадры из сериалов «Ландыши», «Этерна», «Аутсорс»
