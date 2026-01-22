Меню
Киноафиша Статьи Ладно «Белоснежка» с рейтингом 2,2 на IMDb, но Джаред Лето за что? Объявлены номинанты «Золотой малины-2026» — 14 марта узнаем, кто опозорился

22 января 2026 12:48
Кадр из фильма «Белоснежка»

Среди худших актрис оказались Натали Портман, Милла Йовович и Мишель Йео.

Кажется, студии готовились к триумфу, но вышло наоборот. Объявление номинантов «Золотой малины — 2026» превратилось в холодный душ сразу для нескольких громких релизов.

В лидерах — проекты, от которых ждали куда большего, чем насмешки критиков.

Главные антифавориты года

Больше всего номинаций собрали «Белоснежка» и «Война миров» с Айс Кьюбом — по шесть каждая. Эти фильмы отметились сразу в ключевых категориях, включая «Худший фильм» и «Худший ремейк или сиквел». Чуть позади оказался «Последнее завтра» с пятью номинациями — для проекта с музыкальной звездой в центре это особенно болезненно.

Актеры под прицелом

В списке худших актеров — имена, которые еще недавно ассоциировались с кассовыми хитами. Айс Кьюб попал под огонь за «Войну миров», а The Weeknd номинирован за роль самого себя в «Последнем завтра». Рядом с ними — Джаред Лето, Скотт Иствуд и Дэйв Батиста, чьи работы в этом году критики сочли провальными.

Среди худших актрис оказались Натали Портман, Милла Йовович и Мишель Йео. Их фильмы критиковали за слабые сценарии и неудачные решения, в которых даже сильная актерская игра не смогла спасти общее впечатление.

Ремейки, от которых устали

Отдельной строкой прошлись по продолжениям и перезапускам. «Белоснежка» и «Война миров» вновь всплывают в категории худших ремейков, а компанию им составили «Смурфики в кино» и «Пять ночей с Фредди 2». Очевидно, зрительский кредит доверия к знакомым названиям стремительно тает.

«Золотая малина» традиционно напоминает: громкое имя, крупный бюджет и узнаваемый бренд не гарантируют успеха. Итоги подведут 14 марта, но уже сейчас ясно — 2026 год войдет в историю как сезон больших разочарований и громких антипобед.

Читайте также: «Золотая малина» и рейтинг 3: самый провальный фильм Кончаловского не спас даже звездный состав

Фото: Кадр из фильма «Белоснежка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
