Кывылджим сдает Омера, а Мустафа возглавит компанию: чем еще удивит зрителей 4 сезон «Клюквенного щербета»

Сезон в самом разгаре, и интриги в «Клюквенном щербете» становятся всё гуще. Сценаристы Gold Film не дают зрителям выдохнуть — каждая серия оставляет больше вопросов, чем ответов. А теперь подоспели новые спойлеры, и они обещают настоящую бурю: предательства, месть, ложь и семейную встречу за одним столом.

Фатих и Доа — вместе, но на грани

Фатих не изменит Доа, но покой им даже не снится. Между супругами снова холодная война: он пытается сохранить семью, а она устала от постоянного давления.

В дело вмешается Ясемин — она начнёт клеветать на Фатиха, разрушая его репутацию и доверие Доа. Их отношения балансируют на тонкой грани, и никто не знает, выдержат ли они новый виток драмы.

Ишил, Асиль и Мустафа — шахматы по-турецки

Ишил теперь всего лишь пешка в руках Асиля. Он заставит её выполнять свои приказы, чтобы захватить компанию. Но у этой игры будет неожиданный финал: Мустафа уничтожит обоих — сначала Ишил, потом Асиля — и займёт место у власти. Его новая роль станет главным сюрпризом сезона, ведь Мустафа превращается в того, кто не прощает никому.

Месть Демет и её цена

План мести Демет ударит по всем, кто причастен. Нурсема и Фираз расстанутся, хотя до развода пока не дойдёт. Под удар попадёт и Асуде — она выживет, но окажется ранена. В сериале снова не останется места покою — каждая эмоция оборачивается новой раной.

Испытание семьей

Омер избежит тюрьмы, но переживёт предательство — Кывылджим сдаст его, разрушив всё доверие между ними. Чимен столкнётся с ложным диагнозом рака груди — тяжёлое испытание, которое обернётся облегчением.

Четвёртый сезон «Клюквенного щербета» идёт на рекорд по количеству драмы. Здесь никто не защищён: любовь, предательство и месть идут рука об руку. И похоже, что до финала выживут далеко не все.

