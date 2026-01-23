Кывылджим опозорят перед всеми Уналами, но мне ее не жалко: что же покажут в 122 серии «Клюквенного щербета»

Покой семье Уналов, кажется, вообще не положен по сюжету. В 122 серии «Клюквенного щербета» нас ведут прямиком к сцене, где всё должно было быть «прилично»: ужин, разговоры, лица с натянутой улыбкой. Но достаточно одной искры — и особняк превращается в арену публичного унижения.

Баде врывается с компроматом, а Омер снова рядом с Кывылджим

Стоило Омеру женится на Баде, как его обида на Кывылджим прошла. После новостей из больницы и свадьбы Чимен парочка сближается. Только вот Омер не знал, что за ним следит его новоиспеченная супруга, у которой есть проблемы с психикой.

Неудивительно, что Баде врывается в дом Уналов и вываливает компромат на Кывылджим. Странно, что после всего произошедшего она еще не боится заходить в этот особняк...

Фатих ревнует, Башак ставит на место, развод маячит на горизонте

Параллельно полыхнёт ещё одна линия: Фатих и Башак. Молодому Уналу не понравится, что жена где-то и с кем-то «слишком мило» общается. Он попытается включить режим хозяина жизни, но Башак быстро напомнит: их брак фиктивный, и командовать тут нечем.

Фатих, конечно, взорвётся и заявит о разводе — но есть ощущение, что эта парочка поругается громче, чем расстанется.

Нурсема играет в чувства, Асиль копает прошлое

И как будто этого мало, Нурсема и Асиль продолжат свою тонкую игру. Дочь Апо начнёт открываться Йылдырыму, а он будет слушать слишком внимательно — и заодно копаться в прошлом, связанном с Ильхами. В какой-то момент даже появляется крамольная мысль: а ведь Асиль мог бы быть неплохим мужем… если бы в этом доме вообще существовали «нормальные» отношения.

И как будто бы «Клюквенный щербет» снова ходит по кругу, но пока это еще интересно. А вы ждете новую серию?

