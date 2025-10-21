Кворру в «Трон: Арес» показали лишь мельком, но этого хватило: именно она появится в очередном сиквеле франшизы

Конечно, в том случае, если продолжение увидит свет.

Во вселенной «Трона» Кворра (Оливия Уайлд) занимает особое место. Если в «Аресе» правил бал Джаред Лето, и её образ в нём ограничился всего несколькими фото — но даже этого хватило, чтобы заговорить о возможном сиквеле.

На газетной вырезке и более позднем фото Арес явно фиксирует существование красотки, оставляя открытую дверь для будущего возвращения Кворры на экран.

Впервые она появилась в «Трон: Наследие», как ISO — особая форма жизни, созданная внутри Сетки и не имеющая аналогов в цифровом мире. Она — естественное создание, наделённое самосознанием, обученное Сэмом Флинном искусству, литературе и моральным принципам.

В отличие от Ареса, который изначально был воином, созданным Джулианом Диллинджером для выполнения приказов, Кворра существует вне жёстких программных рамок, её личность и выборы формируют её собственный путь.

Фотографии Кворры в конце «Ареса» дают понять, что её история не забыта, а значит, в четвёртом фильме она может вернуться как связующее звено между Сеткой прошлого и новым цифровым миром Ареса.

Конечно, если продолжение «Трона» когда-нибудь выйдет, что в ближайшие годы, увы, маловероятно – позорные сборы говорят сами за себя.

Но, если «Трон 4» когда-нибудь увидит свет, именно Кворра должна стать мостом между новым поколением героев и классической историей Флиннов.

Она – напоминание о том, что цифровая жизнь может быть полноценной, самостоятельной и уникальной.

Даже в нескольких кадрах, даже просто на фото, её важность ощущаются куда сильнее, чем у многих главных героев «Ареса», и именно это делает Кворру одной из самых особенных фигур во вселенной «Трона».

