Кусок вибраниума стоимостью 3 миллиарда долларов: куда пропало тело Вижна после финала «Мстителей»

После «Войны бесконечности» многие зрители гадали: что же случилось с Вижном, когда Танос вырвал из его головы Камень Разума? Ведь тело андроида осталось лежать на поле битвы — без искры, без сознания, без объяснения. И только сериал «ВандаВижн» расставил точки над i.

Мёртв, но не забыт

События сериала начинаются вскоре после событий «Мстителей: Финал». Ванда Максимофф не смиряется с утратой — её горе превращает реальность в хаос. В городе Уэствью она создаёт идеальный мир, где Вижн жив и они снова вместе.

Но за пределами этой телевизионной сказки всё гораздо мрачнее. Организация М.Е.Ч. (Мировое Энергетическое Чрезвычайное управление) завладела телом Вижна сразу после его смерти. Их цель — изучить технологии андроида и понять природу Камня Разума.

Операция «Вижн»

Директор М.Е.Ч. Тайлер Хэйуорд утверждает, что Ванда сама ворвалась в лабораторию и забрала тело возлюбленного. На кадрах видеонаблюдения видно, как она буквально разносит укреплённое здание, чтобы вернуть Вижна.

Именно после этого, утверждает Хэйуорд, возникла странная аномалия — новый город Уэствью, где Ванда стала хозяйкой собственного мира. Однако, как выясняется позже, версия Хэйуорда — лишь часть правды. Он скрывает, что организация уже экспериментировала с телом Вижна, пытаясь использовать его как оружие.

Он не отдал Алой Ведьме тело возлюбленного, хотя она хотела просто похоронить его.

«Я не позволю вам закопать в землю вибраниум стоимостью 3 миллиарда долларов», — заявил Хэйуорд.

Путь к возрождению

Эта сюжетная линия отсылает к комиксу «Мстители Западного побережья: Vision Quest», где Алая Ведьма тоже отправляется за телом Вижна и пытается вернуть его к жизни. Только теперь Marvel показали эту историю иначе — через призму горя, любви и безумия.

В итоге из фрагментов и технологий М.Е.Ч. создаёт нового — Белого Вижна, лишённого эмоций и воспоминаний. Он становится холодным зеркалом прежнего героя, своего рода антиподом того, кого любила Ванда.

Судьба Вижна в «ВандаВижн» — не просто вопрос о том, жив ли он. Это история о том, что остаётся от любви, когда исчезает человек. И о том, как боль может создать целый мир — лишь бы снова услышать знакомый голос.

Ранее мы писали: Смысл Камней Бесконечности был в перчатке Таноса, но и в одиночку они были сильнее «Мстителей»: о чем умолчал Marvel.