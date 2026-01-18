Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Курорт для богатых снова меняет состав: кто приедет в четвёртый сезон «Белого лотоса»

Курорт для богатых снова меняет состав: кто приедет в четвёртый сезон «Белого лотоса»

18 января 2026 13:17
«Солдаты неудачи»

Четвёртый сезон «Белого лотоса» пополняется новыми именами.

Сериал «Белый лотос» готовится к четвёртому сезону и постепенно раскрывает карты по актёрскому составу.

К проекту Майка Уайта присоединились Стив Куган, знакомый зрителям по фильму «Солдаты неудачи», и Калеб Джонте Эдвардс, ранее сыгравший в сериале «Чёрный снег».

Для Кугана участие в «Белом лотосе» становится ещё одной крупной телевизионной работой после картины «Песочный человек».

Для Эдвардса же это один из первых проектов такого масштаба на международной сцене — шаг, который может заметно изменить его карьерную траекторию.

Французская локация

Действие нового сезона развернётся во Франции — на Лазурном Берегу. Основной площадкой станет замок Ла-Мессардьер в Сен-Тропе.

Как и прежде, создатели не раскрывают ни сюжетных линий, ни характеров персонажей, ограничиваясь географией и атмосферой будущего сезона.

Обновление состава

Ранее сообщалось, что к актёрам также присоединились Александр Людвиг и ЭйДжей Мичалка. Появлялась информация и о переговорах с Хеленой Бонем Картер и Крисом Мессиной, однако официального подтверждения от HBO пока не последовало.

Роль Майка Уайта

Шоураннер Майк Уайт вновь берёт на себя сразу несколько функций — сценариста, режиссёра и исполнительного продюсера.

Именно эта авторская модель сделала «Белый лотос» одним из самых заметных сериалов последних лет и принесла проекту серию наград «Эмми».

Чего ждать от сезона

Смена страны и обновление каста укладываются в привычную логику сериала: каждый сезон — новый курорт, новые гости и прежняя модель наблюдения за привилегированным обществом. Французский сеттинг лишь усиливает ожидания, не раскрывая лишнего.

Также прочитайте: Почти «Незнакомцы в поезде», но только после развода: британский сериал «Клуб мести» играет на тех же струнах

Фото: Кадр из фильма «Солдаты неудачи»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT Читать дальше 18 января 2026
Вернулся в родной город после трагедии — и вскрыл тайну, о которой молчали годы: мини-сериал «Другой инспектор», который многие пропустили зря Вернулся в родной город после трагедии — и вскрыл тайну, о которой молчали годы: мини-сериал «Другой инспектор», который многие пропустили зря Читать дальше 18 января 2026
Триллер-сериал «Пони» получил 95% от критиков и обошёл «Игру престолов» — но есть нюанс Триллер-сериал «Пони» получил 95% от критиков и обошёл «Игру престолов» — но есть нюанс Читать дальше 18 января 2026
Почти 100 миллионов за двое суток: трейлер нового сезона «Эйфории» побил рекорд HBO Max Почти 100 миллионов за двое суток: трейлер нового сезона «Эйфории» побил рекорд HBO Max Читать дальше 18 января 2026
Та же одержимость, но в сериальном формате: что роднит «Красоту» и «Субстанцию» Та же одержимость, но в сериальном формате: что роднит «Красоту» и «Субстанцию» Читать дальше 18 января 2026
Скоро выйдет новый сериал с Куценко: в тизере герой освобождается из тюрьмы и сразу теряет контроль над жизнью Скоро выйдет новый сериал с Куценко: в тизере герой освобождается из тюрьмы и сразу теряет контроль над жизнью Читать дальше 18 января 2026
Почти «Незнакомцы в поезде», но только после развода: британский сериал «Клуб мести» играет на тех же струнах Почти «Незнакомцы в поезде», но только после развода: британский сериал «Клуб мести» играет на тех же струнах Читать дальше 17 января 2026
Вышел из тюрьмы, чтобы начать заново — и сразу оказался в новой ловушке: новый сериал НТВ с Васильевым обречен стать хитом Вышел из тюрьмы, чтобы начать заново — и сразу оказался в новой ловушке: новый сериал НТВ с Васильевым обречен стать хитом Читать дальше 16 января 2026
Статус позволял, легенда — нет: была ли у Штирлица секретарша на самом деле Статус позволял, легенда — нет: была ли у Штирлица секретарша на самом деле Читать дальше 16 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше