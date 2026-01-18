Курорт для богатых снова меняет состав: кто приедет в четвёртый сезон «Белого лотоса»

Сериал «Белый лотос» готовится к четвёртому сезону и постепенно раскрывает карты по актёрскому составу.

К проекту Майка Уайта присоединились Стив Куган, знакомый зрителям по фильму «Солдаты неудачи», и Калеб Джонте Эдвардс, ранее сыгравший в сериале «Чёрный снег».

Для Кугана участие в «Белом лотосе» становится ещё одной крупной телевизионной работой после картины «Песочный человек».

Для Эдвардса же это один из первых проектов такого масштаба на международной сцене — шаг, который может заметно изменить его карьерную траекторию.

Французская локация

Действие нового сезона развернётся во Франции — на Лазурном Берегу. Основной площадкой станет замок Ла-Мессардьер в Сен-Тропе.

Как и прежде, создатели не раскрывают ни сюжетных линий, ни характеров персонажей, ограничиваясь географией и атмосферой будущего сезона.

Обновление состава

Ранее сообщалось, что к актёрам также присоединились Александр Людвиг и ЭйДжей Мичалка. Появлялась информация и о переговорах с Хеленой Бонем Картер и Крисом Мессиной, однако официального подтверждения от HBO пока не последовало.

Роль Майка Уайта

Шоураннер Майк Уайт вновь берёт на себя сразу несколько функций — сценариста, режиссёра и исполнительного продюсера.

Именно эта авторская модель сделала «Белый лотос» одним из самых заметных сериалов последних лет и принесла проекту серию наград «Эмми».

Чего ждать от сезона

Смена страны и обновление каста укладываются в привычную логику сериала: каждый сезон — новый курорт, новые гости и прежняя модель наблюдения за привилегированным обществом. Французский сеттинг лишь усиливает ожидания, не раскрывая лишнего.

