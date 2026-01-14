Купили дешевле буханки хлеба, а теперь его знает вся страна: как свитер Данилы Багрова из фильма «Брат» стал иконой кино

Балабанов сначала был против, но эта вещь сделала героя культовым.

Свитер Данилы Багрова давно живет своей отдельной жизнью. Его копируют дизайнеры, ищут коллекционеры и вспоминают зрители, едва речь заходит о фильме «Брат».

Но мало кто знает, что самая культовая вещь российского кино 90-х появилась не в костюмерной, а на обычной петербургской барахолке.

Как легенда нашлась за 40 рублей

Фильм Алексея Балабанова снимали почти на энтузиазме. Денег не было, костюмы подбирали из того, что удавалось найти по знакомым и на рынках. Именно так Надежда Васильева, тогда жена режиссера, оказалась на Удельном рынке в Петербурге. В огромной куче секонд-хенда она вытащила объемный свитер грубой вязки и сторговалась всего за 40 рублей.

Балабанов сначала отнесся к находке скептически. Свитер показался ему слишком нарядным для простого парня из провинции. Но когда на Бодрова надели эту вещь и добавили сверху потертую синюю куртку, режиссер сразу понял, что образ сложился, пишет Thevoicemag.

Почему этот образ стал культовым

Данила Багров задумывался как «обычный герой времени», и одежда это точно отражала. В фильме каждый персонаж говорил о себе через внешний вид, и свитер стал для Данилы чем-то вроде современной кольчуги. В нем он выглядел одновременно уязвимым и сильным, простым и почти мифическим.

Позже к свитеру добавилось темное бушлатное пальто, которое Балабанов просто снял с себя и отдал герою. Так случайные вещи, найденные без стилистов и бюджетов, создали один из самых узнаваемых образов в истории российского кино.

Почему этот свитер помнят до сих пор

Сегодня этот свитер — не просто одежда, а символ эпохи. Он напоминает о кино, которое делали без глянца, но с характером. И именно поэтому образ Данилы Багрова до сих пор выглядит живым и честным, даже спустя десятилетия.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Сухоруков стыдится роли Татарина в «Брате».