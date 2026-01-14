Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Купили дешевле буханки хлеба, а теперь его знает вся страна: как свитер Данилы Багрова из фильма «Брат» стал иконой кино

Купили дешевле буханки хлеба, а теперь его знает вся страна: как свитер Данилы Багрова из фильма «Брат» стал иконой кино

14 января 2026 08:56
Кадр из фильма «Брат»

Балабанов сначала был против, но эта вещь сделала героя культовым.

Свитер Данилы Багрова давно живет своей отдельной жизнью. Его копируют дизайнеры, ищут коллекционеры и вспоминают зрители, едва речь заходит о фильме «Брат».

Но мало кто знает, что самая культовая вещь российского кино 90-х появилась не в костюмерной, а на обычной петербургской барахолке.

Как легенда нашлась за 40 рублей

Фильм Алексея Балабанова снимали почти на энтузиазме. Денег не было, костюмы подбирали из того, что удавалось найти по знакомым и на рынках. Именно так Надежда Васильева, тогда жена режиссера, оказалась на Удельном рынке в Петербурге. В огромной куче секонд-хенда она вытащила объемный свитер грубой вязки и сторговалась всего за 40 рублей.

Балабанов сначала отнесся к находке скептически. Свитер показался ему слишком нарядным для простого парня из провинции. Но когда на Бодрова надели эту вещь и добавили сверху потертую синюю куртку, режиссер сразу понял, что образ сложился, пишет Thevoicemag.

Кадр из фильма «Брат»

Почему этот образ стал культовым

Данила Багров задумывался как «обычный герой времени», и одежда это точно отражала. В фильме каждый персонаж говорил о себе через внешний вид, и свитер стал для Данилы чем-то вроде современной кольчуги. В нем он выглядел одновременно уязвимым и сильным, простым и почти мифическим.

Позже к свитеру добавилось темное бушлатное пальто, которое Балабанов просто снял с себя и отдал герою. Так случайные вещи, найденные без стилистов и бюджетов, создали один из самых узнаваемых образов в истории российского кино.

Почему этот свитер помнят до сих пор

Сегодня этот свитер — не просто одежда, а символ эпохи. Он напоминает о кино, которое делали без глянца, но с характером. И именно поэтому образ Данилы Багрова до сих пор выглядит живым и честным, даже спустя десятилетия.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Сухоруков стыдится роли Татарина в «Брате».

Фото: Кадр из фильма «Брат»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Брат 3» так и не сняли, но мы знаем, что там могли показать: «Страна рыдала бы» «Брат 3» так и не сняли, но мы знаем, что там могли показать: «Страна рыдала бы» Читать дальше 13 января 2026
Как звали Мастера? У Булгакова герой был без имени, но Бортко нарушил канон Как звали Мастера? У Булгакова герой был без имени, но Бортко нарушил канон Читать дальше 12 января 2026
Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах Читать дальше 14 января 2026
Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс Читать дальше 14 января 2026
Эта новинка проката точно понравится фанатам «Первого отдела»: съемки вели на Лубянке, а силовики лично читали сценарий Эта новинка проката точно понравится фанатам «Первого отдела»: съемки вели на Лубянке, а силовики лично читали сценарий Читать дальше 14 января 2026
Попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок», а нейросеть не угадала: зрители поставили этому фильму всего 5,7 Попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок», а нейросеть не угадала: зрители поставили этому фильму всего 5,7 Читать дальше 14 января 2026
Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет Читать дальше 14 января 2026
Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Читать дальше 13 января 2026
«С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год «С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год Читать дальше 13 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше