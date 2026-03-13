Купер в «Интерстелларе» точно превратился бы в спагетти в черной дыре: но даже по законам физики есть шанс выжить

Сцена, где герой падает в чёрную дыру в фильме «Интерстеллар», стала одной из самых обсуждаемых в научной фантастике. Зрители часто задаются вопросом: почему Купер не погиб мгновенно и не был разорван гравитацией?
Ответ связан с особенностями сверхмассивных чёрных дыр. В фильме использована модель, при которой человек может пересечь горизонт событий почти без разрушительных эффектов.
Что такое «спагеттификация»
Термин «спагеттификация» описывает процесс, при котором объект растягивается из-за огромной разницы гравитации. Часть тела, находящаяся ближе к чёрной дыре, притягивается сильнее, чем другая.
Из-за этого объект вытягивается в длинную тонкую нить — как спагетти. Обычно считается, что именно это должно происходить с любым объектом, приближающимся к чёрной дыре.
Размер чёрной дыры имеет значение
Однако всё зависит от размера самой чёрной дыры. У маленьких чёрных дыр разница гравитации настолько сильна, что объект разрывает ещё до пересечения горизонта событий.
Но у сверхмассивных чёрных дыр градиент гравитации гораздо мягче. Это значит, что на границе горизонта событий приливные силы могут быть сравнительно небольшими.
Почему это возможно в Интерстелларе
Чёрная дыра Гаргантюа в фильме — сверхмассивная, примерно в сотни миллионов раз тяжелее Солнца. В такой системе человек теоретически может пересечь горизонт событий почти ничего не почувствовав.
Именно поэтому Купер не превращается в «спагетти» сразу после падения.
Где начинается научная фантастика
Тем не менее внутри чёрной дыры приливные силы быстро растут. При приближении к сингулярности объект всё равно должен быть разрушен, передает дзен-канал «Инженерные знания».
В фильме этот момент объясняется фантастическим элементом — тессерактом, созданным будущими людьми. Внутри этой структуры Купер получает возможность взаимодействовать со временем и передать информацию своей дочери.
Так что сцена в «Интерстелларе» частично основана на реальной физике, а частично — на художественном допущении, которое делает историю возможной.