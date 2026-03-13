Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Купер в «Интерстелларе» точно превратился бы в спагетти в черной дыре: но даже по законам физики есть шанс выжить

13 марта 2026 07:29
Кадр из фильма «Интерстеллар»

Разбираемся, как такое могло произойти с точки зрения науки.

Сцена, где герой падает в чёрную дыру в фильме «Интерстеллар», стала одной из самых обсуждаемых в научной фантастике. Зрители часто задаются вопросом: почему Купер не погиб мгновенно и не был разорван гравитацией?

Ответ связан с особенностями сверхмассивных чёрных дыр. В фильме использована модель, при которой человек может пересечь горизонт событий почти без разрушительных эффектов.

Что такое «спагеттификация»

Термин «спагеттификация» описывает процесс, при котором объект растягивается из-за огромной разницы гравитации. Часть тела, находящаяся ближе к чёрной дыре, притягивается сильнее, чем другая.

Из-за этого объект вытягивается в длинную тонкую нить — как спагетти. Обычно считается, что именно это должно происходить с любым объектом, приближающимся к чёрной дыре.

Размер чёрной дыры имеет значение

Однако всё зависит от размера самой чёрной дыры. У маленьких чёрных дыр разница гравитации настолько сильна, что объект разрывает ещё до пересечения горизонта событий.

Но у сверхмассивных чёрных дыр градиент гравитации гораздо мягче. Это значит, что на границе горизонта событий приливные силы могут быть сравнительно небольшими.

Почему это возможно в Интерстелларе

Кадр из фильма «Интерстеллар»

Чёрная дыра Гаргантюа в фильме — сверхмассивная, примерно в сотни миллионов раз тяжелее Солнца. В такой системе человек теоретически может пересечь горизонт событий почти ничего не почувствовав.

Именно поэтому Купер не превращается в «спагетти» сразу после падения.

Где начинается научная фантастика

Тем не менее внутри чёрной дыры приливные силы быстро растут. При приближении к сингулярности объект всё равно должен быть разрушен, передает дзен-канал «Инженерные знания».

В фильме этот момент объясняется фантастическим элементом — тессерактом, созданным будущими людьми. Внутри этой структуры Купер получает возможность взаимодействовать со временем и передать информацию своей дочери.

Так что сцена в «Интерстелларе» частично основана на реальной физике, а частично — на художественном допущении, которое делает историю возможной.

Фото: Кадр из фильма «Интерстеллар»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше