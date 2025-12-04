Советский хит «Белое солнце пустыни» получит новое прочтение: уже известно, кто сыграет товарища Сухова и другие подробности

Культовый советский фильм «Белое солнце пустыни» может получить новое прочтение. Уже был заявлен проект «Госпожа Удача», который расскажет историю создания советского шедевра. И на главную роль товарища Сухова прочат известную российскую звезду.

Фильм «Госпожа Удача»

Это авантюрная история о молодом мечтателе Яше Удальцове, который грезит о режиссуре. Чтобы скрыться от проблем, он сбегает прямиком в пустыню, на съёмочную площадку, где Владимир Мотыль как раз снимает свою будущую легенду — «Белое солнце пустыни».

Там он оказывается в водовороте творческого хаоса, знакомится с актёрами, которым суждено стать иконами советского кино, и, конечно же, находит свою настоящую любовь.

Актёрский состав фильма «Госпожа Удача»

На недавнем питчинге Фонда кино создатели «Госпожи Удачи» раскрыли звёздный актёрский состав, который должен перенести зрителей прямо на легендарную съёмочную площадку. Никита Ефремов перевоплотится в Анатолия Кузнецова, того самого, кто подарил нам Сухова, а Сергей Марин примерит образ Павла Луспекаева, создавшего бессмертного таможенника Верещагина.

В проекте также заявлены Рузиль Минекаев, Павел Деревянко и Анастасия Талызина. Съёмки начнутся летом 2026 года, так что увидеть, как оживает кинолегенда, мы сможем ориентировочно осенью 2027-го.

