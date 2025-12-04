Меню
Киноафиша Статьи Советский хит «Белое солнце пустыни» получит новое прочтение: уже известно, кто сыграет товарища Сухова и другие подробности

4 декабря 2025 15:42
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Лента будет посвящена съемкам картины.

Культовый советский фильм «Белое солнце пустыни» может получить новое прочтение. Уже был заявлен проект «Госпожа Удача», который расскажет историю создания советского шедевра. И на главную роль товарища Сухова прочат известную российскую звезду.

Фильм «Госпожа Удача»

Это авантюрная история о молодом мечтателе Яше Удальцове, который грезит о режиссуре. Чтобы скрыться от проблем, он сбегает прямиком в пустыню, на съёмочную площадку, где Владимир Мотыль как раз снимает свою будущую легенду — «Белое солнце пустыни».

Там он оказывается в водовороте творческого хаоса, знакомится с актёрами, которым суждено стать иконами советского кино, и, конечно же, находит свою настоящую любовь.

Актёрский состав фильма «Госпожа Удача»

На недавнем питчинге Фонда кино создатели «Госпожи Удачи» раскрыли звёздный актёрский состав, который должен перенести зрителей прямо на легендарную съёмочную площадку. Никита Ефремов перевоплотится в Анатолия Кузнецова, того самого, кто подарил нам Сухова, а Сергей Марин примерит образ Павла Луспекаева, создавшего бессмертного таможенника Верещагина.

Кадр из фильма «Здоровый человек»»

В проекте также заявлены Рузиль Минекаев, Павел Деревянко и Анастасия Талызина. Съёмки начнутся летом 2026 года, так что увидеть, как оживает кинолегенда, мы сможем ориентировочно осенью 2027-го.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какое море скрывается в «Белом солнце пустыни».

Фото: Кадры из фильмов «Белое солнце пустыни» (1969), «Здоровый человек»» (2022)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
