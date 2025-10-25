Культовый сериал нулевых с рейтингом 8,4 перезапустят: теперь в «Побеге» будет главной женщина

Культовый «Побег» с рейтингом 8,4 готовится к возвращению в совершенно новом формате. Изначальная история о братьях, бросающих вызов тюремной системе, получит не просто продолжение, а полноценную перезагрузку.

Особенностью обновлённой версии станет смена главного героя. На этот раз в центре сюжета окажется женщина.

Это уже не первая попытка возродить франшизу — пятый сезон и российский ремейк не смогли повторить успех оригинала. Новая концепция предлагает принципиально иной взгляд на знаменитую историю.

Перезапуск сериала «Побег»

Стриминговый сервис Hulu официально анонсировал перезапуск легендарного «Побега». Пилотная серия проекта получила зелёный свет.

Действие обновлённой версии развернётся в знакомой вселенной, но с совершенно новыми героями. В центре сюжета окажется бывшая военнослужащая, устраивающаяся в одну из самых строгих тюрем страны. Её миссия — пойти на крайние меры ради спасения близкого человека.

Главную роль исполнит Эмили Браунинг, известная по проекту «Американские боги». Точная дата выхода перезапуска пока остаётся в секрете.

Сюжет оригинального сериала «Побег»

Проект построен на простой концепции — главный герой сознательно отправляется за решётку, чтобы вызволить невинно осуждённого брата. Создатели наделили персонажа недюжинным интеллектом и предусмотрительностью.

Устроившись в строительную компанию, ранее реконструировавшую тюрьму, он получил доступ к секретным чертежам. Вся жизненно важная информация — схемы коридоров, вентиляционных шахт и потайных ходов — была зашифрована в масштабной татуировке, покрывающей его тело.

Приговорённый к смертной казни брат главного героя оказывается жертвой судебной ошибки. Это заставляет центрального персонажа действовать с максимальной скоростью и точностью.

