Киноафиша Статьи Культовый сериал 90-х получит продолжение спустя 20 лет: вот кто вернется в «Баффи — истребительнице вампиров»

22 ноября 2025 22:00
Кадр из сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Создатели рассчитывают на фанатов.

«Баффи — истребительница вампиров» уже много лет остается культовым сериалом. Его семь сезонов, выходившие с 1997 по 2003 год, до сих пор собирают высокие оценки — 85% от критиков и 92% от зрителей на Rotten Tomatoes.

Слухи о возможном продолжении или перезапуске ходили постоянно. Но лишь сейчас эти разговоры начали обретать реальные очертания.

Продолжение «Баффи»

Как подтвердила режиссер Хлоя Чжао, грядущий проект о Баффи — это не перезапуск, а каноничное продолжение оригинальной саги. Поклонники вновь встретятся с Сарой Мишель Геллар в роли легендарной истребительницы и другими полюбившимися персонажами.

«Мы ни за что не стали бы их заменять. Для нас огромное значение имеет сложившееся сообщество фанатов. При этом мы надеемся, что проект сможет объединить разные поколения — как преданных поклонников, так и новую аудиторию», — поделилась Чжао.

Премьера сиквела

Новую Истребительницу в продолжении культовой саги сыграет юная звезда Райан Кира Армстронг. 15-летняя актриса, известная по проектам «Звёздные войны: Опорная команда» и «Американская история ужасов», воплотит на экране очередную наследницу многовековой династии охотниц на нечисть.

Кадр из сериала «Американская история ужасов»

Премьерный показ сериала намечен на 2026 год и эксклюзивно состоится на стриминговом сервисе Hulu.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто из старичков вернется на экраны в «Крике 7».

Фото: Кадры из сериалов «Американская история ужасов», «Баффи — истребительница вампиров»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
