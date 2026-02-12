Меню
Киноафиша Статьи Культовый роман Кинга экранизировали трижды, но эта версия будет особенной: новая «Мгла» останется верной канону, но что с финалом?

12 февраля 2026 17:09
Кадр из фильма «Мгла»

В фильме 2007 года концовку изменили.

Культовая повесть Стивена Кинга о тумане, скрывающем чудовищ, дождалась нового режиссера. Им стал Майк Флэнаган, для которого совместные истории с королем ужасов уже привычное дело.

Ранее он поставил по книгам автора «Игру Джералда», «Доктора Сна» и недавнюю «Жизнь Чака». Флэнаган намерен бережно обойтись с оригиналом. В центре сюжета останутся люди, запертые в супермаркете, и древний ужас за его дверями. Никаких кардинальных переписываний — ставка сделана на канон.

Новый фильм «Мгла»

Warner Bros. запускает в работу новый фильм по повести «Мгла». Майк Флэнаган не только сядет в режиссерское кресло, но и напишет сценарий.

Студия подчеркивает, что речь идет именно об экранизации оригинала Стивена Кинга, а не о вольном пересказе или ответвлении сюжета. Флэнаган явно сосредоточится на классической версии событий.

Действие развернется в городке Бриджтон, что в штате Мэн. По привычной канве сюжета однажды его накрывает густой туман, таящий в себе агрессивных монстров.

Жителям ничего не остается, кроме как забаррикадироваться в супермаркете. Главная задача проста и страшна: продержаться как можно дольше и не оказаться в лапах у чудовищ.

Кадр из сериала «Мгла»

Предыдущие экранизации

У повести Стивена Кинга уже две «экранные жизни». Первую в 2007 году ей подарил Фрэнк Дарабонт, постановщик эталонных «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили». Его «Мгла» запомнилась альтернативной мрачной концовкой, которую Кинг назвал гениальной.

Затем, в 2017-м, был выпущен сериал — расширенную версию сюжета, но зрители оценили её прохладно, оставив рейтинг на отметке 5,2. Когда свет увидит новая работа Майка Флэнагана, студия пока держит в секрете.

Фото: Кадры из фильма «Мгла» (2007), сериала «Мгла»
Светлана Левкина
