Хороших новостей ждали с 2021 года: культовый «Евангелион» возвращается с новым аниме

Легендарное аниме «Евангелион» впервые появилось на экранах в середине девяностых и моментально стало культовым. Позже вышло ещё четыре полнометражных фильма, которые переосмыслили оригинальную историю с обновлённой графикой и новыми сюжетными линиями.

И вот, спустя тридцать лет после премьеры, поклонников ждёт очередной сюрприз — на юбилейном фестивале официально анонсировали создание нового сериала, действие которого снова развернётся во вселенной Хидэаки Анно.

Новое аниме

Создавать новую главу вселенной доверили режиссёру Кадзуе Цурумаки, который уже участвовал в работе над полнометражными фильмами франшизы. Его правой рукой станет Токо Ятабэ, прежде ассистировавший режиссёру на тех же проектах.

А вот за сценарий взялся человек со стороны игровой индустрии — Ёко Таро, известный по культовой серии NieR, и он не раз признавался, что именно «Евангелион» сильно повлиял на его творческий путь. Правда, никаких подробностей о том, о чём именно будет новый сериал, пока нет — ни сюжетной завязки, ни намёков на персонажей.

Сюжет «Евангелиона»

В центре сюжета культового аниме — мир недалёкого будущего, где глобальная катастрофа навсегда изменила климат и затопила часть суши. Уцелевшие люди прячутся в специально построенном городе Токио‑3, но и здесь нет покоя: город регулярно атакуют загадочные существа, которых называют Ангелами.

Противостоять им могут только гигантские биороботы — Евангелионы, управляемые подростками, которым приходится брать на себя непосильную ношу.

Оригинальный сериал выходил в середине девяностых, а позже история обросла полнометражными фильмами. Последняя картина под названием «Евангелион: 3.0+1.01: Как‑то раз» добралась до зрителей в 2021 году.