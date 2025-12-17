Культовый боевик 90-х вернут на экраны: кто заменит Киану Ривза и Патрика Суэйзи в фильме «На гребне волны»

Культовая криминальная драма «На гребне волны» готовится к возвращению. На этот раз история получит продолжение в формате сериала.

Сюжет будет вращаться вокруг новой банды молодых серферов. И эти ребята каким-то образом окажутся связаны с легендарными «экс-президентами» — теми самыми грабителями-романтиками из оригинального фильма.

Фильм «На гребне волны»

Действие культового фильма Кэтрин Бигелоу разворачивается вокруг агента ФБР Джонни Юты. Его задача — выйти на след дерзкой банды, которая грабит банки в масках экс-президентов.

Расследование приводит его в мир калифорнийских серферов и их харизматичного лидера Боди. Рискуя всем, Джонни внедряется в эту компанию, чтобы собрать доказательства. Но постепенно он проникается их философией свободы.

Картина не только имела успех в прокате, но и стала одним из самых знаковых фильмов 90-х, завоевав статус настоящей классики. А еще она принесла успех исполнителям главных ролей Киану Ривзу и Патрику Суэйзи.

Сериал «На гребне волны»

Подробности сюжета новой истории тщательно скрывают. Известно лишь, что действие перенесут в 2026 год, то есть спустя 35 лет после событий фильма.

В центре событий окажется новая группа грабителей. И она каким-то загадочным образом будет связана с легендарной бандой «бывших президентов» из оригинала Кэтрин Бигелоу.

Сценарий напишет Дэйв Калштейн, известный по сериалу «База Куантико». Если проект получит зелёный свет, он также станет шоураннером и исполнительным продюсером. Кто сядет в режиссёрское кресло и какие актёры сыграют главные роли, пока остаётся загадкой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Киану Ривз раскрыл смысл «Матрицы».