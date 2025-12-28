Культовые «Утомленные солнцем» «порезали» в онлайне: сцены с Михалковым удалили первыми, но почему?

Меню
28 декабря 2025 20:33
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

Звезда пока никак не прокомментировал случившееся.

Фильм «Утомлённые солнцем» вышел на экраны в 1994 году. Эта картина сразу завоевала множество престижных наград, включая «Оскар» и главный приз Каннского фестиваля.

Она рассказывает о командире Котове в мрачную эпоху сталинских репрессий. Лента по праву считается классикой кинематографа.

Но несмотря на культовый статус от цензуры не застрахован даже такой легендарный проект. Как выяснилось, накануне из него вырезали почти три минуты материала.

Что вырезали из «Утомленных солнцем»

Некоторые популярные онлайн-кинотеатры отредактировали фильм «Утомлённые солнцем». В частности, на платформах «Иви» и Viju из картины удалили примерно три минуты хронометража. Вероятной причиной стала необходимость привести контент в соответствие с нормами.

Под сокращение попали несколько моментов. Полностью исключили эпизод в бане, где главный герой находится с женой и маленькой дочерью. Также была вырезана сцена, в которой героиня Ингеборги Дапкунайте рассказывает о своей попытке свести счеты с жизнью. Не прошла цензуру и откровенная сцена между её персонажем и героем Михалкова.

Примечательно, что даже возрастная маркировка «18+», стоящая у фильма на всех платформах, не уберегла эти эпизоды от удаления.

Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

Цензура «Утомленных солнцем»

В интернете уже активно обсуждают эти правки. Многие зрители выражают недовольство действиями стриминговых сервисов.

Основная претензия заключается в том, что подобное вмешательство, по их мнению, нарушает авторские права. Ведь вносить изменения в художественное произведение должен в первую очередь правообладатель, режиссёр или студия-производитель.

Сам Никита Михалков пока никак не прокомментировал факт цензуры и монтажа своей знаменитой картины на этих площадках.

Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему фильм на самом деле называется «Утомленные солнцем».

Фото: Кадры из фильма «Утомленные солнцем» (1994)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
