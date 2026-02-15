Меню
Киноафиша Статьи Культовую драму с Мироновым нагло «содрали» у американской классики: создатели не признавались – зрители поняли сразу

15 февраля 2026 21:02
Кадр из фильма «Беглец»

Обвести россиян вокруг пальца не получилось.

Зарубежных киноделов не раз ловили за руку на том, что они «подсматривали» идеи у советской классики, и портал «Киноафиша» попросил кинокритика Александра Шпагина рассказать о другой стороне медали – самых вопиющих случаях «неофициальных» отечественных ремейков. Как оказалось, примеров не так уж и много.

По словам критика, наиболее яркий и чуть ли не единственный случай – фильм «Побег» (2005) Егора Кончаловского с Евгением Мироновым в главной роли.

Картина, собравшая звездный каст (Алексей Серебряков, Андрей Смоляков), рассказывала историю успешного бизнесмена Евгения Ветрова, которого подставляют в убийстве жены. Осужденный герой сбегает, чтобы самостоятельно найти настоящего преступника и отомстить.

«Побег» (2005)

«Он не позиционировался, как ремейк, но это все сразу заметили, критики об этом написали. Тем более, он был содран с достаточно известной картины! Авторы ничтоже сумняшеся взяли и передрали сюжет».

Речь о культовом американском триллере «Беглец» (The Fugitive, 1993) с Харрисоном Фордом, напомнил Шпагин, заявив, что критики и опытные киноманы сразу же заметили подвох.

Кинокритик считает, что причина такой вольной адаптации могла быть в нежелании «юридически связываться с заграницей» и платить за права на официальный ремейк. Впрочем, эксперт даже тут уточнил – «Побег» хоть и «содрали», но сделали это с русским колоритом.

«Все равно это другая картина, там свои драматургические недостатки. Это другое произведение. Точно так же, как вообще все ремейки!».

Фото: Кадр из фильма «Беглец» (1993), «Побег» (2005)
Алексей Плеткин
