Киноафиша Статьи Культовое «Сияние» задумывалось иным: у книги было и другое название, но почему Кинг передумал?

31 декабря 2025 12:48
Кадр из фильма «Сияние»

Автор вынашивал иной сюжет.

История о неприятии Стивеном Кингом экранизации «Сияния» давно стала известной. Писатель десятилетиями повторяет, что Кубрик всё исказил.

По его мнению, режиссёр превратил трагедию об одержимости в простую историю про сумасшедшего с топором. Но мало кому известно, что и сам Кинг на старте едва не свернул в совсем другом направлении.

«Темный блеск»

Изначально Стивен Кинг задумывал историю не про отель, а про заброшенный парк развлечений. В середине 70-х, обдумывая новый роман, он часто вспоминал ярмарки из своего детства в штате Мэн. Его гипнотизировали крики зазывал и облупившиеся вывески, обещавшие чудеса.

В одном из интервью Кинг признался, что всегда хотел написать роман о парке аттракционов. По первому замыслу, семья смотрителей оказывалась там на зимовку после закрытия сезона. Даже рабочее название у книги было — «Тёмный блеск».

В этой идее уже проступали знакомые черты: изоляция, безумие и зловещее сверхъестественное. Только вместо коридоров отеля были бы карусели. Ключевой аттракцион даже назывался созвучно с «Оверлуком» — «Skyhook».

Однако по мере обдумывания писатель понял, что парк делает ужас слишком ярким и отвлечённым. Ему не хватало тишины и безысходности, клаустрофобии. Так появился заснеженный и пустынный отель.

Кадр из фильма «Сияние»

Экранизация «Сияния»

Когда Стэнли Кубрик взялся за экранизацию, Стивен Кинг был полон надежд. Но радость писателя испарилась сразу после премьеры.

На экране Джек Торранс в исполнении Джека Николсона выглядел сумасшедшим уже с первых кадров. Кинг был разочарован, заявив, что фильм рассказывает о психически больном человеке, а не о медленном спуске в безумие.

Позже писатель даже создал собственную, более точную телевизионную версию. Однако именно работа Кубрика, хоть и далёкая от книги, со временем превратилась в настоящую киноклассику.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Кинг не снялся в «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

Фото: Кадры из фильма «Сияние» (1980)
Светлана Левкина
