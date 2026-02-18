Меню
Культовое кино, но десятилетия было неясно: почему сериал «Тени исчезают в полдень» называется именно так

18 февраля 2026 07:58
Кадр из сериала «Тени исчезают в полдень»

Картина любима уже много десятилетий.

Поклонники советского кино прекрасно знают картину «Тени исчезают в полдень». Это культовая сага о становлении СССР через сложные судьбы людей. Однако название сериала довольно размытое.

Интересные факты о картине

Режиссёры-постановщики проекта «Тени исчезают в полдень» Владимир Краснопольский и Валерий Усков до этой ленты не были никому известны. Для обоих лента стала первой по-настоящему значимой работой и фактически открыла им дорогу в профессиональное кино.

Создание картины проходило в непростых условиях. У режиссеров не было ни громкого имени в киноиндустрии, ни значительных финансовых ресурсов. Из-за этого для основных ролей приглашали малоизвестных театральных актеров. В числе таких исполнителей оказался Пётр Вельяминов, раньше игравший в небольших спектаклях. Его участие в фильме во многом повлияло на дальнейшую карьеру.

Экранизация основана на одноименном романе Анатолия Иванова. Вопрос смысла названия произведения обсуждается до сих пор.

Какие есть версии

Первая версия опирается на научный факт: тени действительно практически исчезают в полдень на земном экваторе, когда солнце достигает зенита. Однако такая версия довольно сомнительна, так как в тексте не указано, что действие происходит в экваториальной зоне.

Второй подход носит символический характер. Экватор в такой интерпретации выступает как разделитель — он делит Землю на два полушария. Отсюда возникает мысль, что в произведении показан переломный этап истории, разделяющий события на «до» и «после». В качестве одного из таких поворотных моментов называют образование СССР, которое изменило жизнь страны и оказало влияние на Европу и части Азии.

В этом ключе «тени» понимают как темные, вредоносные силы, проявляющиеся в разные эпохи под разными обликами в зависимости от исторического контекста. «Полдень» при этом символизирует кульминацию и переходный момент. После всех испытаний и переломов эти темные силы исчезают, а на смену им приходит свет, символизирующий добро, пишет автор Дзен-канала «Затерянная кинопленка».

Существует и более простая, прагматичная версия: слово «полдень» выбрали потому, что в это время суток тени действительно становятся едва заметны практически в любой точке планеты, поскольку солнце стоит в зените. Название могло быть выбрано без глубокой символики — просто из-за звучания и образности.

Фото: Кадр из сериала «Тени исчезают в полдень»
Камилла Булгакова
