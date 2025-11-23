У «Алиты» рейтинг 7,3, но Кэмерон верит в успех этой истории: у культового аниме будет продолжение – сразу после третьего «Аватара»

«Алита: Боевой ангел» 2018 года родилась из знаменитой манги Юкито Кисиро. История переносит зрителей в будущее, где на свалке Железного города находят девушку-киборга. Ей предстоит пройти удивительный путь превращения в настоящего боевого ангела.
Уже после премьеры поползли слухи о возможной франшизе. Сейчас эти разговоры возобновились с новой силой.
«Алита: Боевой ангел»
Гильермо дель Торо является близким другом Джеймса Кэмерона. Еще в нулевых он показал ему аниме «Боевой ангел», которое поразило создателя «Терминатора».
Режиссер два десятилетия вынашивал идею голливудской адаптации. Его мечта материализовалась в 2018 году благодаря Роберту Родригесу, взявшему на себя режиссуру при активном участии Кэмерона как продюсера.
Однако зрительский прием оказался сдержанным — средняя оценка картины остановилась на отметке 7,3 балла, что не отразило весь масштаб режиссерского замысла.
Сиквел «Алиты»
С тех пор Джеймс Кэмерон продолжал лелеять планы по созданию полноценной франшизы «Алиты». Как выяснилось, сейчас режиссер готовится к работе над сиквелом сразу после завершения третьей части «Аватара».
По словам Кэмерона, он вместе с Робертом Родригесом планирует выстроить сюжетную арку, которая логично приведет и к третьему фильму «Алиты».
Важным преимуществом стало и то, что Кэмерон теперь живет в Остине всего в нескольких километрах от Родригеса, что значительно упростит их совместную работу над долгожданным проектом.
Ранее портал «Киноафиша» писал, что Кэмерон объяснил, зачем сделал на’ви из «Аватара» синего цвета.