У «Алиты» рейтинг 7,3, но Кэмерон верит в успех этой истории: у культового аниме будет продолжение – сразу после третьего «Аватара»

«Алита: Боевой ангел» 2018 года родилась из знаменитой манги Юкито Кисиро. История переносит зрителей в будущее, где на свалке Железного города находят девушку-киборга. Ей предстоит пройти удивительный путь превращения в настоящего боевого ангела.

Уже после премьеры поползли слухи о возможной франшизе. Сейчас эти разговоры возобновились с новой силой.

«Алита: Боевой ангел»

Гильермо дель Торо является близким другом Джеймса Кэмерона. Еще в нулевых он показал ему аниме «Боевой ангел», которое поразило создателя «Терминатора».

Режиссер два десятилетия вынашивал идею голливудской адаптации. Его мечта материализовалась в 2018 году благодаря Роберту Родригесу, взявшему на себя режиссуру при активном участии Кэмерона как продюсера.

Однако зрительский прием оказался сдержанным — средняя оценка картины остановилась на отметке 7,3 балла, что не отразило весь масштаб режиссерского замысла.

Сиквел «Алиты»

С тех пор Джеймс Кэмерон продолжал лелеять планы по созданию полноценной франшизы «Алиты». Как выяснилось, сейчас режиссер готовится к работе над сиквелом сразу после завершения третьей части «Аватара».

По словам Кэмерона, он вместе с Робертом Родригесом планирует выстроить сюжетную арку, которая логично приведет и к третьему фильму «Алиты».

Важным преимуществом стало и то, что Кэмерон теперь живет в Остине всего в нескольких километрах от Родригеса, что значительно упростит их совместную работу над долгожданным проектом.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Кэмерон объяснил, зачем сделал на’ви из «Аватара» синего цвета.