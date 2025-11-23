Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У «Алиты» рейтинг 7,3, но Кэмерон верит в успех этой истории: у культового аниме будет продолжение – сразу после третьего «Аватара»

У «Алиты» рейтинг 7,3, но Кэмерон верит в успех этой истории: у культового аниме будет продолжение – сразу после третьего «Аватара»

23 ноября 2025 10:23
Кадр из фильма «Алита: Боевой ангел»

Режиссер намерен превратить историю во франшизу.

«Алита: Боевой ангел» 2018 года родилась из знаменитой манги Юкито Кисиро. История переносит зрителей в будущее, где на свалке Железного города находят девушку-киборга. Ей предстоит пройти удивительный путь превращения в настоящего боевого ангела.

Уже после премьеры поползли слухи о возможной франшизе. Сейчас эти разговоры возобновились с новой силой.

«Алита: Боевой ангел»

Гильермо дель Торо является близким другом Джеймса Кэмерона. Еще в нулевых он показал ему аниме «Боевой ангел», которое поразило создателя «Терминатора».

Режиссер два десятилетия вынашивал идею голливудской адаптации. Его мечта материализовалась в 2018 году благодаря Роберту Родригесу, взявшему на себя режиссуру при активном участии Кэмерона как продюсера.

Однако зрительский прием оказался сдержанным — средняя оценка картины остановилась на отметке 7,3 балла, что не отразило весь масштаб режиссерского замысла.

Кадр из фильма «Алита: Боевой ангел»

Сиквел «Алиты»

С тех пор Джеймс Кэмерон продолжал лелеять планы по созданию полноценной франшизы «Алиты». Как выяснилось, сейчас режиссер готовится к работе над сиквелом сразу после завершения третьей части «Аватара».

По словам Кэмерона, он вместе с Робертом Родригесом планирует выстроить сюжетную арку, которая логично приведет и к третьему фильму «Алиты».

Важным преимуществом стало и то, что Кэмерон теперь живет в Остине всего в нескольких километрах от Родригеса, что значительно упростит их совместную работу над долгожданным проектом.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Кэмерон объяснил, зачем сделал на’ви из «Аватара» синего цвета.

Фото: Кадры из фильма «Алита: Боевой ангел» (2018)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Помните жуткого ирландца Реммика из «Грешников? Режиссер хита вдохновлялся диснеевским фильмом Помните жуткого ирландца Реммика из «Грешников? Режиссер хита вдохновлялся диснеевским фильмом Читать дальше 24 ноября 2025
3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал 3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал Читать дальше 23 ноября 2025
Правильная хронология «Хищника» только такая: начать придется с мультика, а не с классики со Шварценеггером Правильная хронология «Хищника» только такая: начать придется с мультика, а не с классики со Шварценеггером Читать дальше 23 ноября 2025
Кто настоящий отец Джона Коннора? В Сети вычислили, что это не Кайл Риз Кто настоящий отец Джона Коннора? В Сети вычислили, что это не Кайл Риз Читать дальше 23 ноября 2025
Нолан так тонко намекнул на случившееся, что поняли только самые внимательные: речь про эту незаметную деталь в «Интерстелларе» Нолан так тонко намекнул на случившееся, что поняли только самые внимательные: речь про эту незаметную деталь в «Интерстелларе» Читать дальше 23 ноября 2025
Такой душка в белой майке, что его зверства и не замечаешь: сколько человек убил Джон Макклейн за все «Крепкие орешки» Такой душка в белой майке, что его зверства и не замечаешь: сколько человек убил Джон Макклейн за все «Крепкие орешки» Читать дальше 22 ноября 2025
Помните жуткий кошмар из «Верни ее из мертвых»? Авторы рассказали, какая реальная трагедия вдохновила их на хоррор Помните жуткий кошмар из «Верни ее из мертвых»? Авторы рассказали, какая реальная трагедия вдохновила их на хоррор Читать дальше 22 ноября 2025
Именно эта сцена в «Индиане Джонсе 4» потащила всю франшизу вниз: а Спилберг хотел испортить ей другую культовую классику Именно эта сцена в «Индиане Джонсе 4» потащила всю франшизу вниз: а Спилберг хотел испортить ей другую культовую классику Читать дальше 22 ноября 2025
На «Астрале 6» ничего не закончится: 82-летняя звезда франшизы готова сниматься еще долго, хоть ее героиню и убили в первой части На «Астрале 6» ничего не закончится: 82-летняя звезда франшизы готова сниматься еще долго, хоть ее героиню и убили в первой части Читать дальше 22 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше