Культовая фантастика 90-х вернется на экраны: повторит ли Уилл Смит свою роль в новых «Людях в черном»?

Sony Pictures официально заявила о разработке пятой части легендарной франшизы «Люди в чёрном». По данным инсайдеров, студия рассчитывает на участие Уилла Смита, который мог бы вновь перевоплотиться в харизматичного агента Джеймса Даррела Эдвардса III, известного всем как агент Джей.

Новые «Люди в черном»

Проект пятой части «Людей в чёрном» официально запущен в разработку. Сценарий к новой главе культовой франшизы поручено написать Крису Бремнеру, известному по работе над динамичными комедийными боевиками, включая последние части «Плохих парней».

Детали сюжета пока хранятся в тайне, но главная интрига связана с возможным возвращением Уилла Смита к роли агента Джея. По данным инсайдеров, студия Sony очень надеется на его участие и планирует отправить ему сценарий в числе первых. Пока неясно, станет ли его персонаж центральной фигурой истории или появится в качестве камео, чтобы передать эстафету новому поколению.

Франшиза «Люди в черном»

Франшиза зародилась на страницах комиксов Marvel, но настоящую легендарность обрела благодаря экранизации 1997 года от режиссёра Барри Зонненфельда. Фильм познакомил мир с секретным правительственным агентством, следящим за инопланетянами на Земле, и с неподражаемым дуэтом агентов — харизматичным новичком по имени Джей и невозмутимым ветераном Кеем.

Картина, снятая с бюджетом в 90 миллионов, собрала в мировом прокате почти 600 миллионов, мгновенно став культовой классикой, что закономерно привело к созданию двух сиквелов.

Попытка возродить франшизу в 2019 году со спин-оффом «Люди в чёрном: Интернэшнл» оказалась не столь успешной. Фильм, хоть и сохранил общую концепцию, получил довольно сдержанные отзывы от зрителей и не смог повторить кассовый триумф оригинала, что и подтолкнуло студию к идее вернуться к истокам серии.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 8 фантастических сериалов с рейтингом выше 90% на Rotten Tomatoes.