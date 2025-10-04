Меню
Киноафиша Статьи Культовая дилогия 2000-х возвращается на экраны спустя 20 лет: теперь все зависит от Николаса Кейджа

4 октября 2025 07:00
Кадр из фильма «Сокровище нации»

Актер еще не рассказывал о своем участии в «Сокровище нации 3».

Прошло почти 20 лет с тех пор, как зрители в последний раз видели, как Николаса Кейджа в роли Бена Гейтса в ленте «Сокровище нации 2». Но все чаще появляются слухи о возможном сиквеле истории.

На днях интересным намеком на будущее потенциальной трилогии поделился продюсер Джерри Брукхаймер.

«Сокровище нации 3»

В недавнем интервью Джерри Брукхаймер рассказал о разных кинопроектах, коснувшись и «Сокровища нации 3».

«Мы уже очень к этому близки», — оптимистично заявил продюсер, намекнув, что проект уже набирает некоторый темп.

Оригинальное «Сокровище нации» вышло в 2004 году и быстро стало для многих зрителей любимой работой с Кейджем, тем более что фильм был ориентирован на семейный просмотр. Сиквел 2007 года расширил мифологию и закончился на крупном клиффхэнгере, оставив простор для развития сюжета.

Но с тех пор обсуждения третьего фильма франшизы затихли. Зато вышел спин-офф сериал «Сокровище нации: На краю истории», в котором Кейдж не появился.

По словам Брукхаймера, многосерийный проект помог сохранить франшизу «живой», обеспечив внимание публики. Продюсер подчеркнул, что целью сериала было сохранять бренд «Сокровища нации» актуальным до наступления подходящего времени для триквела. И, возможно, теперь оно появилось.

Кадр из фильма «Сокровище нации»

Николас Кейдж в «Сокровище нации 3»

Один из самых главных вопросов теперь — вернется ли во франшизу Николас Кейдж. Ранее актер категорично заявлял, что ничего не знает о триквеле.

А ведь ходили слухи, что еще в прошлом году был готов сценарий, включающий появление всех прежних героев.

Возможно, Кейдж смягчит свою позицию относительно возвращения в историю после заявлений Брукхаймера. Если сценарий будет окончательно доработан в ближайшем будущем, съемки, вероятно, не начнутся до 2026 года, а релиз «Сокровища нации 3» тогда стоит ждать лишь в 2027-2028 годах.

Ранее портал «Киноафиша» писал, на что Николас Кейдж спустил все свое миллионное состояние и стал банкротом.

Фото: Кадры из фильма «Сокровище нации» (2004)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
